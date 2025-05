i Autor: Magic K, ana simona bevecz / CC0 / pexels.com Koszenie trawy może skończyć się powodzią!

Ważny apel

Wraz z nadejściem wiosny i cieplejszych dni, wielu z nas ruszyło do ogrodów i na działki, by zadbać o zieleń. Sezon na koszenie trawy trwa w najlepsze, a zarządcy nieruchomości i właściciele posesji prześcigają się w dbaniu o estetyczny wygląd swoich terenów. Niestety, często zapominamy o konsekwencjach nieodpowiedniego postępowania ze skoszoną trawą. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie apeluje o rozwagę i przypomina, że wyrzucanie trawy gdzie popadnie może prowadzić do poważnych problemów.