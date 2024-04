Polacy robią to nagminnie ze świąteczną sałatką. Skutki mogą być fatalne!

Sałatka jarzynowa to danie o dość krótkim terminie przydatności do spożycia. Zazwyczaj jest przygotowywana w dość sporych ilościach i ostatecznie, gdy nie nadaje się już do jedzenia, trafia do śmieci. Wiele osób niestety pozbywa się jej w nieprawidłowy sposób, wyrzucając jej pozostałości do toalety.

- Kupujemy i gotujemy za dużo, nadwyrężając portfel, by później nadmiar trafił do toalety, obciążając sieć kanalizacyjną. Wtedy o kłopoty bardzo łatwo - tłumaczy Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Takie działanie może być przyczyną awarii sieci kanalizacyjnej, co może mieć fatalne i dość nieprzyjemne skutki m.in. w postaci zalania mieszkania nieczystościami. W okresie świątecznym i poświątecznym pracownicy wodociągów mają pełne ręce roboty. W tym czasie na straży pozostaje kilkudziesięciu pracowników ZWiK.

- W okresie świąt mamy więcej zgłoszeń dotyczących niedrożnych kanalizacji. Jest to związane ze świątecznym gotowaniem. Do toalet wrzucamy resztki jedzenia i inne rzeczy, które nie powinny tam trafić. Pamiętajmy, że działając w ten sposób narażamy się nie tylko na awarię czy zatkanie naszej sieci kanalizacyjnej, ale także dokarmiamy szczury – tłumaczy Ewelina Piotrowicz Wrona, kierownik Centralnej Dyspozytorni.

Zamiast wyrzucać, podziel się z potrzebującymi!

Do toalet trafia nie tylko zepsute jedzenie, ale także produkty, które wciąż nadają się do spożycia. Przedstawiciele wodociągów apelują więc, by nadmiarem jedzenia dzielić się z osobami potrzebującymi, przekazując świąteczne potrawy do Jadłodzielni lub umieszczając je w specjalnych szafkach znajdujących się w różnych punktach miasta. Szczegółowe informacje dotyczące ich lokalizacji można znaleźć na stronie www.jadlodzielniaszczecin.pl

Czego nie można wrzucać do toalety?

