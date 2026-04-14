Konkurent Energylandii wraca po zimowej przerwie. Hossoland ogłasza datę otwarcia i kusi promocjami

Grzegorz Kluczyński
2026-04-14 10:13

Już niebawem swoje bramy dla odwiedzających ponownie otworzy Hossoland, nazywany przez wielu największym rywalem Energylandii. Rodzinny park rozrywki zlokalizowany w Brojcach na Pomorzu Zachodnim budzi się z zimowego snu, oferując gościom zniżki na bilety i zapowiadając kolejne inwestycje. Na fanów mocnych wrażeń czeka baśniowy świat pełen rollercoasterów i karuzel.

Park rozrywki Hossoland

Hossoland zainauguruje tegoroczną działalność dokładnie 25 kwietnia. Od tego dnia aż do 26 czerwca potrwa tak zwany "sezon niski", co wiąże się z niższymi cenami za korzystanie z atrakcji. Przedstawiciele parku przygotowali specjalną promocję, która obowiązuje od 7 do 24 kwietnia. W tym czasie, przy zakupie jednodniowych wejściówek, drugi bilet na sezon niski można nabyć za połowę ceny.

Zarząd parku rozrywki wciąż trzyma w tajemnicy dokładne plany dotyczące rozbudowy, jednak daje jasno do zrozumienia, że trwają prace nad kolejnymi inwestycjami. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku goście będą mogli skorzystać z zupełnie nowych atrakcji lub powiększonych stref tematycznych. Jak enigmatycznie zapowiedziały władze parku:

„Saga wzbogaci się o nowe wyzwania już wkrótce”

Polecany artykuł:

Hotele nad Bałtykiem padają jeden po drugim! Niepokojący trend w kurortach

Atrakcje w parku Hossoland. Jakie rollercoastery czekają na gości?

Na terenie zajmującym 40 hektarów wybudowano cztery potężne strefy tematyczne, które czerpią inspirację z kultury nordyckiej oraz legend związanych z Morzem Bałtyckim. Odwiedzający mogą przenieść się do świata mitów i opowieści o syrenach, podziwiając monumentalne dekoracje budujące baśniowy klimat, chwalony przez turystów z całej Polski.

Wśród największych hitów obiektu znajdują się:

  • Aurora – kolejka górska, dzięki której można poczuć się jak latający smok,
  • Thor – przejażdżka dla fanów ekstremalnej adrenaliny, nawiązująca do nordyckiego boga burzy,
  • Mermaid Ride – wodna eskapada przez krainę syren,
  • Veyron – łagodniejszy rollercoaster przeznaczony dla najmłodszych gości,
  • oraz liczne karuzele, urządzenia wodne i atrakcje familijne, takie jak Galleon, Fjord, Storm, Safari czy Flying Motors.

Trudne początki i zamknięcie. Historia parku rozrywki Hossoland

Inwestycja w Brojcach przyjęła pierwszych gości w czerwcu 2025 roku, błyskawicznie zyskując łatkę największego rywala zatorskiej Energylandii. Funkcjonowanie obiektu nie obyło się jednak bez problemów. We wrześniu  kompleks został tymczasowo wyłączony z użytku. Zarządcy tłumaczyli tę decyzję koniecznością poprawy infrastruktury, natomiast Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informował o braku kompletnego pozwolenia na użytkowanie terenu.

Jesienią park udostępniano odwiedzającym tylko w wybrane dni. Teraz, po kilkumiesięcznej przerwie zimowej, wraca do regularnego trybu pracy. Stali bywalcy liczą, że z biegiem czasu oferta poszerzy się o ekstremalne urządzenia dedykowane dorosłym, co pozwoli na jeszcze skuteczniejszą walkę o pozycję lidera na polskim rynku parków rozrywki.

Ile kosztują bilety do Hossolandu?

Za wejście na teren obiektu trzeba zapłacić określoną stawkę, zależną od wieku i wzrostu. Aktualny cennik prezentuje się następująco:

  • Wstęp dla osoby dorosłej: 149 zł
  • Bilet ze zniżką (ulgowy): 129 zł
  • Wejściówka dla maluchów mierzących poniżej 85 centymetrów: 1 zł
  • Opłata za pozostawienie auta na parkingu: 30 zł

Warto pamiętać o przedsprzedażowej promocji trwającej od 7 do 24 kwietnia, w ramach której drugi bilet na sezon niski kupimy o 50 procent taniej. Sezon niski zaplanowano na dwa okresy: od 25 kwietnia do 26 czerwca oraz od 1 września do 25 października, z kolei sezon wysoki potrwa od 27 czerwca do 31 sierpnia.

Konkurencja dla Energylandii na Pomorzu Zachodnim. Plany na przyszłość

Mimo stosunkowo krótkiego stażu na rynku, inwestycja w Brojcach cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przyciąga tysiące osób. Obecność czterech nowoczesnych kolejek górskich, imponująca scenografia oraz szczegółowo zaprojektowane krainy tematyczne sprawiają, że kompleks w północno-zachodniej Polsce rośnie w siłę. Rozległe plany rozwoju potwierdzają, że właściciele traktują rywalizację z Energylandią bardzo poważnie i zamierzają umocnić swoją pozycję w branży.

