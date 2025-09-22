Zamknęli park rozrywki i otworzyli go z powrotem. Wkrótce znów przestanie działać

Hossoland w Brojcach niespodziewanie zamknięty

Otwarty zaledwie kilka miesięcy temu park rozrywki Hossoland w Brojcach, zaledwie po dwóch miesiącach działalności, zamknął swoje bramy dla odwiedzających 1 września. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych właściciele parku poinformowali o planowanych pracach nad udoskonaleniem infrastruktury i rozbudową stref rozrywki. W lokalnym mediach pojawiły się doniesienia, że prawdziwą przyczyną zawieszenia działalności miały być ciągłe awarie, ale także problemy formalne, związane z niezbędnymi pozwoleniami, a także interwencja prokuratury.

„Jesień w Hossolandzie”. Park rozrywki otwiera się po przerwie

Przerwa w działalności ostatecznie trwała trzy tygodnie. Hossoland znów jest otwarty dla odwiedzających. Jak informują przedstawiciele parku, będzie to specjalna "jesienna odsłona". Z tej okazji przygotowano specjalną promocję na bilety wstępu.

– Z radością informujemy, że Hossoland otwiera się dla naszych gości. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą odkryć na nowo magię rodzinnej zabawy w niezwykłej scenerii – mówi Anna Olszonowicz z grupy Hosso. Park rozrywki w Brojcach został ponownie otwarty w sobotę, 20 września.

W związku z otwarciem przygotowana została specjalna promocja na bilety wstępu zakupione za pośrednictwem strony internetowej parku. Hossoland przygotował również specjalną ofertę dla szkół, skierowaną do grup szkolnych oraz wycieczek młodzieżowych.

Hossoland czynny tylko w wybrane dni tygodnia

Hossoland będzie czynny przez najbliższych kilka tygodni i tylko w wybrane dni tygodnia. We wrześniu z atrakcji parku można korzystać od środy do niedzieli, natomiast w październiku tylko przez 4 dni w tygodniu - od czwartku do niedzieli.

Sezon w Hossoland zakończy się 26 października 2025 r.

Hossoland - nowa atrakcja na Pomorzu Zachodnim

Hossoland zajmuje ponad 40 hektarów. Park rozrywki został podzielony na cztery strefy tematyczne, które nawiązują do lokalnych legend i baśni. Inwestycja ma być jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Mimo krótkiego, zaledwie dwumiesięcznego okresu działalności, park rozrywki w Brojcach zdążył zdobyć popularność wśród miłośników parków rozrywki. Duże nadzieje z Hossolandem wiążą również przedsiębiorcy, którzy zgodnie twierdzą, że jest to inwestycja, która wzbogaca atrakcyjność turystyczną województwa zachodniopomorskiego i która przyniesie korzyści dla lokalnej gospodarki.

Sonda Lubisz parki rozrywki? Tak, uwielbiam! Nie znoszę!