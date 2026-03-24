Koniec pobłażania! Od poniedziałku za te „popisy” od razu stracisz prawo jazdy

Rewolucja na drogach: policja dostaje nowe narzędzia

Nowelizacja art. 102 ustawy o kierujących pojazdami znacząco rozszerza katalog wykroczeń, za które funkcjonariusz musi zatrzymać prawo jazdy. Od poniedziałku nie będzie już miejsca na pobłażliwość – jeśli policjant uzna, że kierowca wykonał manewr stwarzający zagrożenie, dokument przepada na trzy miesiące.Zmiany dotyczą zarówno kierowców aut, jak i motocyklistów.

Co się zmienia? Surowsze prawo i zero tolerancji

Nowe przepisy wprost wskazują dwa manewry, które od 30 marca będą traktowane jak poważne naruszenie bezpieczeństwa:

celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg,

utrata styczności kół z nawierzchnią.

To właśnie te zachowania mają odzwierciedlenie w popularnych „sportach ekstremalnych”, takich jak drift na parkingach czy jazda motocyklem na jednym kole. Od teraz takie popisy nie będą traktowane jako niewinna rozrywka – staną się podstawą do natychmiastowego zatrzymania prawa jazdy.

Kary, które zaboli każdy portfel

Nowe przepisy to nie tylko utrata uprawnień. W pakiecie kierowcy muszą liczyć się z drakońskimi sankcjami:

minimum 1500 zł mandatu za wykonanie manewru,

10 punktów karnych za samą próbę,

dodatkowe 12 punktów i mandat do 5000 zł, jeśli manewr stworzy zagrożenie lub doprowadzi do kolizji.

Łącznie daje to nawet 22 punkty karne za jednym zamachem – dla wielu kierowców oznacza to natychmiastowe przekroczenie limitu i dłuższą utratę prawa jazdy.

Dlaczego teraz? Statystyki nie pozostawiają złudzeń

W 2025 roku policja zatrzymała ponad 77 tys. praw jazdy, a rząd zapowiada dalszą walkę z brawurą i „pokazową jazdą”.

Parking przed sklepem, osiedlowe uliczki czy ronda – to miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych popisów. Nowe przepisy mają temu ukrócić drogę raz na zawsze.

Jak nie stracić prawa jazdy? Proste zasady

Zapomnij o popisach – nawet na pustym parkingu.

Pamiętaj, że przepisy obowiązują także w miejscach ogólnodostępnych, nie tylko na drogach publicznych.

Jeśli chcesz ćwiczyć technikę jazdy, rób to wyłącznie na legalnych torach.

Od poniedziałku kierowcy wjeżdżają w nową rzeczywistość. Jeden efektowny manewr może kosztować cię prawo jazdy, tysiące złotych i komplet punktów karnych. Policja zapowiada wzmożone kontrole – a to oznacza jedno: lepiej zdjąć nogę z gazu i zapomnieć o popisach.

21

