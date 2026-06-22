Koniec hegemonii Kołobrzegu i Sopotu? Ta zachodniopomorska wieś staje się nowym hitem

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-22 8:23

Duże nadmorskie ośrodki turystyczne od lat królowały w rankingach, jednak obecnie podróżni coraz chętniej wybierają mniejsze wsie na zachodnim wybrzeżu. Jedna z nich przykuwa uwagę nie tylko za sprawą monumentalnej inwestycji hotelowej, ale również dzięki rozległym plażom i nowoczesnej ofercie rekreacyjnej.

Drewniane schody prowadzące na piaszczystą plażę w Pobierowie, otoczone bujną zielenią drzew. W tle rozciąga się spokojne Morze Bałtyckie pod bezchmurnym, błękitnym niebem. Więcej o urokach tej miejscowości przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Anastazja Lisowska/ Archiwum prywatne Zejście na plażę hotel Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

Nowy ulubiony kurort Polaków. Pobierowo rośnie w siłę nad polskim morzem

Sopot czy Kołobrzeg przez długi czas stanowiły oczywisty kierunek dla wczasowiczów zmierzających nad polskie morze. Obecnie jednak turyści coraz przychylniej patrzą na mniejsze i spokojniejsze ośrodki wczasowe, dysponujące jednocześnie bogatym zapleczem noclegowym i bliskością przyrody. Pobierowo jest doskonałym przykładem miejsca, które w ostatnich latach notuje imponujący wzrost zainteresowania urlopowiczów.

Wieś stanowi atrakcyjny kierunek zarówno dla rodzin z małymi dziećmi, jak i turystów pragnących odpocząć od miejskiego hałasu. Chociaż w wakacyjnych miesiącach w miejscowości można spotkać wielu wczasowiczów, to nadal udaje jej się zachować zdecydowanie bardziej ustronny klimat, co odróżnia ją od najbardziej obleganych bałtyckich kurortów.

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Nowe inwestycje w Pobierowie. Potężny hotel przyciąga wzrok

Jeszcze dekadę temu krajobraz tej nadmorskiej wsi opierał się na drewnianych domkach i małych, kameralnych pensjonatach. W dzisiejszych czasach wczasowicze mogą tam przebierać w ofertach nowoczesnych apartamentów i hoteli, a także cieszyć się wciąż rozrastającą się bazą restauracyjną.

Przedsiębiorcy dostrzegają ogromne perspektywy w tej lokalizacji, czego najlepszym dowodem jest wzniesienie tu przez sieć Gołębiewski największego kompleksu hotelowego w całym kraju, co świadczy o wyjątkowości tego obszaru na mapie polskiego wybrzeża. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej gigantycznej inwestycji i sprawdzić, jak prezentują się wnętrza hotelu w Pobierowie, zapraszamy do naszych poprzednich publikacji tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Hotel Gołębiewski pokoje
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Czy Pobierowo zdetronizuje największe kurorty w tym sezonie?

Stale zwiększające się rzesze turystów, w połączeniu z rozbudowaną infrastrukturą wypoczynkową, ugruntowują pozycję tej miejscowości na turystycznej mapie nadbałtyckich miejscowości. Oczywiście najbardziej znane kurorty wciąż cieszą się uznaniem, lecz to właśnie te pozornie mniejsze ośrodki skuteczniej walczą obecnie o portfele podróżnych. Olbrzymi wpływ na ten stan rzeczy ma z pewnością oddanie do użytku Hotelu Gołębiewski, w którym mieści się kompleks basenów Tropikana, z którego korzystać mogą również goście niebędący rezydentami obiektu.

Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

Strefa besenów Gołębiewski Pobierowo
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