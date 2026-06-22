To święto nie wszędzie wygląda tak samo jak u nas. W niektórych krajach ojcowie ruszają w trasę z drewnianymi wózkami

Dzień Ojca 2026: Kiedy świętujemy w Polsce, a kiedy na świecie?

W Polsce Dzień Ojca ma stałą datę – co roku świętujemy 23 czerwca. To tradycja, która utrwaliła się u nas w latach 60. XX wieku i mocno wpisała w rodzinny kalendarz. Jeśli jednak masz rodzinę za granicą, na przykład w USA czy Wielkiej Brytanii, możesz poczuć lekkie zmieszanie. Tam bowiem Dzień Ojca jest świętem ruchomym i wypada zazwyczaj w trzecią niedzielę czerwca. W 2026 roku tatusiowie w Stanach Zjednoczonych czy w Holandii będą przyjmować życzenia 21 czerwca, czyli dwa dni przed nami. Warto o tym pamiętać, by nie przegapić okazji do kontaktu z bliskimi mieszkającymi w innych strefach czasowych.

Sama idea święta narodziła się właśnie w USA. To Sonora Smart Dodd w 1910 roku wpadła na pomysł, by po ustanowieniu Dnia Matki uhonorować także ojców. Chciała w ten sposób docenić swojego tatę, weterana wojny secesyjnej, który samotnie wychował sześcioro dzieci. Oficjalnie święto to zostało zatwierdzone przez prezydenta Richarda Nixona dopiero w 1972 roku. Choć amerykański termin stał się popularny w wielu krajach, globalna mapa obchodów jest znacznie bardziej zróżnicowana, a niektóre tradycje mogą cię naprawdę zadziwić.

Vatertag, czyli męskie wyprawy i wózki w Niemczech

Nasi zachodni sąsiedzi mają jeden z najbardziej widowiskowych i specyficznych sposobów na obchodzenie tego dnia. Niemiecki Dzień Ojca, czyli Vatertag, jest świętem ruchomym i zawsze wypada w czwartek, w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego. W 2026 roku było to 14 maja. Co ciekawe, w Niemczech święto to często ewoluuje w stronę „Dnia Mężczyzn”, w którym biorą udział nie tylko ojcowie, ale całe męskie grupy znajomych. Centralnym elementem tradycji są piesze wędrówki lub wycieczki za miasto, którym towarzyszy bardzo charakterystyczny rekwizyt.

Mowa o Bollerwagen, czyli drewnianych wózkach na kółkach. Panowie dekorują je kwiatami, gałęziami lub flagami, a do środka pakują zapasy jedzenia i napojów, zazwyczaj regionalnego piwa. Taka grupa wędruje przez lasy czy parki, biesiadując pod gołym niebem. To barwna tradycja, która sprawia, że niemieckie drogi i szlaki w maju wypełniają się radosnymi grupami mężczyzn. Choć w Polsce traktujemy ten dzień bardziej kameralnie i rodzinnie, niemiecki model stawia na integrację w męskim gronie.

Czerwiec, marzec czy listopad? Różne daty w Europie i za oceanem

Podróżując po Europie Południowej, można się zdziwić, widząc życzenia dla ojców już wczesną wiosną. W krajach o silnej tradycji katolickiej, takich jak Włochy, Hiszpania czy Portugalia, Dzień Ojca obchodzony jest 19 marca. Data ta nie jest przypadkowa – to dzień wspomnienia św. Józefa, uznawanego za wzór ojcostwa. W tych regionach święto ma wymiar bardzo tradycyjny, często łączony z uroczystymi rodzinnymi obiadami i drobnymi upominkami przygotowywanymi przez dzieci w szkołach. Choć w Polsce pojawiały się petycje, by również u nas przenieść obchody na marzec, oficjalnie pozostajemy przy czerwcowej dacie.

Jeszcze inne podejście prezentują kraje skandynawskie, z wyjątkiem Danii. W Norwegii, Szwecji, Finlandii czy Islandii tatusiowie świętują dopiero w drugą niedzielę listopada. To czas, kiedy dni stają się coraz krótsze i zimniejsze, więc rodzinne spotkanie przy ciepłym cieście jest idealnym sposobem na przetrwanie jesiennej aury. Z kolei na antypodach, w Australii i Nowej Zelandii, Dzień Ojca wypada w pierwszą niedzielę września, co zbiega się z początkiem tamtejszej wiosny. Jak widzisz, termin zależy nie tylko od tradycji, ale często także od rytmu pór roku.

Najciekawsze tradycje z odległych stron świata

Azja dostarcza nam najbardziej egzotycznych i pomysłowych powodów do świętowania. Na Tajwanie Dzień Ojca obchodzi się 8 sierpnia. Dlaczego? To genialna gra słów. W języku mandaryńskim data 8.08 wymawia się jako „ba-ba”, co brzmi niemal identycznie jak słowo oznaczające tatę. Dzięki temu prostemu skojarzeniu nikt na wyspie nie zapomina o kupieniu prezentu dla swojego rodzica. Z kolei w Tajlandii święto to ma charakter niemal narodowy i państwowy. Przypada 5 grudnia, w rocznicę urodzin zmarłego króla Bhumibola, który był uważany za ojca narodu.

Tradycja w Tajlandii jest bardzo wzruszająca – ojcowie i dziadkowie otrzymują od swoich dzieci kwiaty kanny, które są symbolem tego dnia. Wiele osób nosi wtedy żółte ubrania, aby oddać hołd monarchii i wszystkim tatom. Nieco inaczej sytuacja wygląda w Korei Południowej, gdzie zamiast osobnych dni dla matki i ojca, 8 maja obchodzi się wspólny Dzień Rodziców. To czas, w którym dzieci wręczają swoim opiekunom goździki jako symbol miłości i wdzięczności. Każdy z tych krajów pokazuje, że choć metody i daty są inne, to potrzeba podziękowania ojcom za ich trud jest uniwersalna na całym globie.