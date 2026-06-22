Rolnicy zablokują S3. Kierowcy utkną w korkach

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-22 8:03

W poniedziałek, 22 czerwca, kierowców czeka paraliż jednej z najważniejszych tras w regionie. Rolnicy zapowiadają bezterminową blokadę drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim. Utrudnienia odczują nie tylko mieszkańcy Pomorza Zachodniego, ale też tysiące osób jadących nad morze z zachodu i południa kraju. Objazdy poprowadzą wąską i krętą drogą wojewódzką nr 119 – podróż będzie dłuższa, wolniejsza i zdecydowanie mniej komfortowa.

Sznur traktorów rolniczych w różnych kolorach, stojących jeden za drugim na asfaltowej drodze, prawdopodobnie podczas protestu. W tle zielone korony drzew, a na asfalcie cienie. Więcej o protestach rolników przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Chand / / pexels.com/ CC0 Protest rolników

Rolnicy zablokują drogę ekspresową

Protest rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 11:00. Jak poinformował na antenie Radia Szczecin Adam Walterowicz z Kółka Rolniczego Parnica, rolnicy wjadą na S3 w rejonie węzła Gryfino i całkowicie zablokują ruch w obu kierunkach. Zapowiadają, że nie zejdą z trasy, dopóki rząd nie podejmie z nimi rozmów.

Według portalu ESKA.pl, protest ma charakter bezterminowy – rolnicy chcą koczować na drodze całą dobę, siedem dni w tygodniu. Ich postulaty dotyczą m.in. niskich cen skupu, wysokich kosztów produkcji oraz napływu towarów z Ukrainy.

Polecany artykuł:

Utrudnienia dla kierowców na wjeździe do miasta. Rusza budowa nowego odcinka S10

S3 zamknięta, kierowcy pojadą objazdem

Największe utrudnienia dotkną kierowców jadących między Szczecinem a Pyrzycami. Całkowita blokada S3 oznacza, że cały ruch zostanie skierowany na drogę wojewódzką nr 119, czyli "starą trójkę" – znacznie węższą, wolniejszą i nieprzystosowaną do tak dużego natężenia pojazdów.

Kierowców czekają zatem wielokilometrowe objazdy i poważne spowolnienie ruchu.

To fatalna wiadomość dla tysięcy osób jadących nad Bałtyk. S3 to główna arteria prowadząca z Dolnego Śląska, Lubuskiego i zachodniej części Wielkopolski w kierunku wybrzeża. Zastąpienie jej lokalną drogą oznacza korki, nerwy i znacznie wydłużony czas podróży.

Lepiej unikać tej trasy

Jeśli to możliwe – lepiej omijać region Gryfina i Pyrzyc szerokim łukiem. W poniedziałek i kolejnych dniach na S3 mogą tworzyć się gigantyczne zatory, a alternatywne trasy szybko się zakorkują.

Protest, który uderzy w cały region

To nie jest lokalna demonstracja – skutki blokady odczują kierowcy nie tylko z woj. zachodniopomorskiego, ale też całej zachodniej części kraju. S3 to jedna z najważniejszych dróg ekspresowych w Polsce, a początek wakacji oznacza wzmożony ruch w kierunku morza.

Rolnicy zapowiadają, że nie zamierzają ustąpić. Kierowcy muszą więc przygotować się na długie objazdy, korki i opóźnienia.

Sonda
Czy popierasz strajk rolników?
Protest rolników w Medyce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

S3
PROTEST ROLNIKÓW
UTRUDNIENIA S3
TRASA S3
DROGA S3