Rolnicy zablokują S3. Kierowcy utkną w korkach

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Rolnicy zablokują drogę ekspresową
Protest rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 11:00. Jak poinformował na antenie Radia Szczecin Adam Walterowicz z Kółka Rolniczego Parnica, rolnicy wjadą na S3 w rejonie węzła Gryfino i całkowicie zablokują ruch w obu kierunkach. Zapowiadają, że nie zejdą z trasy, dopóki rząd nie podejmie z nimi rozmów.
Według portalu ESKA.pl, protest ma charakter bezterminowy – rolnicy chcą koczować na drodze całą dobę, siedem dni w tygodniu. Ich postulaty dotyczą m.in. niskich cen skupu, wysokich kosztów produkcji oraz napływu towarów z Ukrainy.
S3 zamknięta, kierowcy pojadą objazdem
Największe utrudnienia dotkną kierowców jadących między Szczecinem a Pyrzycami. Całkowita blokada S3 oznacza, że cały ruch zostanie skierowany na drogę wojewódzką nr 119, czyli "starą trójkę" – znacznie węższą, wolniejszą i nieprzystosowaną do tak dużego natężenia pojazdów.
Kierowców czekają zatem wielokilometrowe objazdy i poważne spowolnienie ruchu.
To fatalna wiadomość dla tysięcy osób jadących nad Bałtyk. S3 to główna arteria prowadząca z Dolnego Śląska, Lubuskiego i zachodniej części Wielkopolski w kierunku wybrzeża. Zastąpienie jej lokalną drogą oznacza korki, nerwy i znacznie wydłużony czas podróży.
Lepiej unikać tej trasy
Jeśli to możliwe – lepiej omijać region Gryfina i Pyrzyc szerokim łukiem. W poniedziałek i kolejnych dniach na S3 mogą tworzyć się gigantyczne zatory, a alternatywne trasy szybko się zakorkują.
Protest, który uderzy w cały region
To nie jest lokalna demonstracja – skutki blokady odczują kierowcy nie tylko z woj. zachodniopomorskiego, ale też całej zachodniej części kraju. S3 to jedna z najważniejszych dróg ekspresowych w Polsce, a początek wakacji oznacza wzmożony ruch w kierunku morza.
Rolnicy zapowiadają, że nie zamierzają ustąpić. Kierowcy muszą więc przygotować się na długie objazdy, korki i opóźnienia.