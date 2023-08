Komary zjadają mieszkańców żywcem. To prawdziwa plaga. "Kończy mi się krew!"

Co tydzień będzie dostawał niezłą kasę. Takim "kieszonkowym" nikt by nie pogardził

Komary atakują w Szczecinie

Szczecin, z racji swojego położenia nad licznymi zbiornikami wodnymi, jest idealnym miejscem do życia dla komarów. Mimo, iż każdego roku prowadzone są akcje odkomarzania, insekty mają się całkiem dobrze i "umilają" swoją obecnością życie mieszkańców. Najgorzej jest w pobliżu Odry i jej rozlewisk, nad jeziorem Dąbie, a także w parkach, lasach i na cmentarzach, w tym również na największej nekropolii w Polsce, czyli na Cmentarzu Centralnym.

"Z domu nie można wyjść"

W ostatnich dniach, wychodząc z domu, warto nie tylko zabrać ze sobą butelkę wody, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu podczas upałów, ale też środki odstraszające komary. Insekty atakują ze zdwojoną siłą, nie tylko wieczorami, nad wodą i na zadrzewionych terenach, ale także w środku dnia na ulicach w centrum Szczecina. Świadczą o tym liczne wpisy w mediach społecznościowych.

"Są już uciążliwe nawet w środku dnia. jako alergik cierpię straszliwie"

"Nie działają spreje i kremy odstraszające"

"U nas na Prawobrzeżu, a dokładnie Żydowce-Klucz od tygodnia to z domu nie można wyjść"

"Na Pomorzanach też tragedia. Córka uczulona, musimy stosować maść ze sterydami"

"Potwierdzam, nigdy nie miałam tak spuchniętych miejsc od ugryzień jak w tym roku! Strach okna otworzyć, na Golęcinie dramat czy to w dzień czy w nocy"

"Na Os. Reda dolatują nawet na 10 piętro"

"Na Szczawiowej nie da rady przejść chodnikiem bo są całymi chmarami"

"W Zdrojach wyjście z psem na spacer to kara. Sekunda i człowiek pogryziony"

"Nawet w autobusach są"

"Bukowe całe bzyczy"

"Dzieci w domu siedzą, bo wyjść się nie da"

"Błagam o odkomarzanie. Kończy mi się krew!"

- skarżą się mieszkańcy Szczecina.

Będzie odkomarzanie

Jest jednak cień nadziei, że najbliższe dni przyniosą ulgę... o ile na przeszkodzie nie stanie pogoda.

- Jeśli pogoda pozwoli, już jutro rozpocznie się powtórne odkomarzanie miasta - poinformowała w piątek, 25 sierpnia Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Pierwsze odbyło się na początku czerwca. Drugie, zgodnie z zapowiedziami, rozpocznie się już w ten weekend.

Odkomarzanie, żeby było skuteczne, nie może odbywać się podczas opadów deszczu.

- Tradycyjnie, ekipa odkomarzająca pojawi się na cmentarzach komunalnych, w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz kąpieliskach - dodaje Paulina Łątka. - Łącznie odkomarzaniem objętych zostanie prawie 90 hektarów terenów miejskich. Odkomarzanie przeprowadzane jest w Szczecinie od 1994 roku, odbywa się co najmniej dwukrotnie w ciągu roku. Akcję przeprowadza się techniką zamgławiania na gorąco. Środki chemiczne użyte przeciw komarom posiadają świadectwo rejestracji, wydane przez Ministra Zdrowia lub Ministra Rolnictwa, o dopuszczeniu do stosowania i jego nieszkodliwości dla ludzi. Koszt odkomarzania miasta to ponad 31 tysięcy złotych.

