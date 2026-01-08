Nowe mieszkania na wynajem w formule PRS – szansa na rozwój miasta?

W Szczecinie powstanie 330 mieszkań na wynajem w ramach inwestycji realizowanej w formule PRS (Private Rented Sector) przez PFR Nieruchomości S.A. To pierwszy tego typu projekt w mieście, który ma na celu przekształcenie blisko sześciohektarowej działki w nowoczesną przestrzeń mieszkaniową. Jak informuje Departament Komunikacji PFR Nieruchomości S.A., inwestycja będzie podzielona na trzy etapy, a pierwszy z nich obejmuje budowę czterech sześciokondygnacyjnych budynków.

W ofercie znajdą się głównie lokale dwu- i trzypokojowe o metrażu od 25 do 74 m2. Prezes PFR Nieruchomości S.A. Grzegorz Tomaszewski podkreśla, że „wejście do Szczecina to dla PFR Nieruchomości ważny krok w realizacji naszej strategii rozwoju segmentu najmu instytucjonalnego poza największymi aglomeracjami. To miasto z dużym potencjałem mieszkaniowym i rosnącym zapotrzebowaniem na stabilną, profesjonalną ofertę najmu”.

Inwestycja w Szczecinie – odpowiedź na potrzeby rynku najmu

Rynek najmu instytucjonalnego w Polsce rozwija się od kilkunastu lat i obejmuje obecnie około 25 tys. mieszkań. PFR Nieruchomości oferuje mieszkania na wynajem instytucjonalny od 2015 roku, a inwestycja w Szczecinie ma na celu rozszerzenie tej oferty.

Nowe osiedle powstanie na terenie, który przez dekady pełnił funkcje techniczne i logistyczne jako zaplecze kolejowe Szczecina. Projekt ma na celu przekształcenie tego zdegradowanego obszaru w atrakcyjną przestrzeń mieszkaniową. Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju, zarządzanego przez PFR Nieruchomości, oraz PKP S.A. Fundusz zapewnia pełne finansowanie, a PKP S.A. wnosi grunt. Generalnym wykonawcą jest firma Pekabex BET S.A., która ma doświadczenie w podobnych projektach. Zgodnie z planem, osiedle przy ul. Starkiewicza ma być gotowe w pierwszej połowie 2028 roku.

Co z zabytkowym dworcem Szczecin Pomorzany? Historia w nowej odsłonie?

Na terenie, gdzie powstanie nowe osiedle, znajdują się pozostałości dawnego dworca kolejowego Szczecin Pomorzany. Zachowały się budynek stacji, perony oraz unikatowa drewniana wiata. Teren ten przez lata był zaniedbany, ale wszystko wskazuje na to, że dzięki inwestycji zabytkowy dworzec odzyska dawny blask.

Dworzec Bhf. Pommerensdorf powstał w latach 90. XIX wieku i był najważniejszym dworcem pasażerskim w tej części miasta. Później pełnił funkcję dworca towarowego. Po II wojnie światowej teren był wykorzystywany przez kolej jako wagonownia, bocznica pocztowa i biura.

Obecnie, obiekt znajduje się w ewidencji zabytków, a inwestycja zakłada adaptację wiaty peronowej oraz dawnych budynków magazynowych do współczesnych funkcji. Dzięki temu dawny dworzec może stać się atrakcyjnym elementem nowego osiedla, łącząc historię z nowoczesnością.

