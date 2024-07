Miłośnicy filmu i turyści odwiedzający Szczecin od kilku tygodni "odbijają się" od zamkniętych drzwi. Legendarne kino przy al. Wojska Polskiego, które pod koniec ubiegłego roku została zakupione za blisko 2 miliony złotych przez miasto, z przyczyn organizacyjnych miało być nieczynne tylko przez krótki czas. Niestety mijają kolejne tygodnie, a "Pionier" wciąż jest zamknięty na głucho, budząc niepokój wśród mieszkańców. Na szybie wywieszona została wprawdzie informacja, w której czytamy, że trwa "porządkowanie, sprzątanie i organizowanie na nowo działalności kina", jednak to nie uspokaja wielu osób, które martwią się o losy tej kulturalnej perełki na mapie miasta.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Kino "Pionier" w Szczecinie wciąż pozostaje zamknięte

Sprawą zamkniętego kina zainteresował się również jeden ze szczecińskich radnych. W oficjalnym zapytaniu do prezydenta miasta radny Mateusz Gieryga pyta, kiedy planowane jest ponowne otwarcie kina "Pionier" i z czego wynika przestój po przejęciu kina przez miasto i nowego operatora, którym jest Stowarzyszenie Kin Studyjnych.

Odpowiedzi na zapytanie radnego udzieliła zastępczyni prezydenta Lidia Rogaś. Czytamy w nim, że "wciąż prowadzone są negocjacje z potencjalnym operatorem, czyli Stowarzyszeniem Kin Studyjnych, w sprawie warunków najmu pomieszczeń 'Pioniera'".

"Negocjacje są niezbędne, ponieważ co prawda mamy do czynienia z lokalem użytkowym, to jednak warunki jego użytkowania i rodzaj prowadzonej w nim działalności dalece wykraczają poza standardowe sformułowania, dotyczące wzajemnych praw i obowiązków. Wypracowanie możliwych do przyjęcia zapisów, wyznaczenie ram współpracy w kontekście obopólnej troski o zachowanie tak wyjątkowego, jakim jest kino 'Pionier', wymaga po prostu czasu" - tłumaczy wiceprezydent Lidia Rogaś.

Niestety w odpowiedzi nie sprecyzowano ram czasowych, co oznacza, że na ponowne otwarcie "Pioniera" trzeba będzie jeszcze poczekać. Czy ten czas będzie liczony w tygodniach, czy może w miesiącach - tego wciąż nie wiadomo.

Jedno z najstarszych kin na świecie

Kino "Pionier" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie jest jednym z najstarszych działających nieprzerwanie w tym samym miejscu kin na świecie. Oficjalnie zostało otwarte 26 września 1909 od pokazu filmów krótkometrażowych, chociaż w lokalu przy ówczesnej Falkenwalder Straße 2 wyświetlano filmy już wcześniej, w 1907 roku. Początkowo działało pod nazwą "Helios", później, do 1945, nosiło nazwę "Welt-Theater". Po II wojnie światowej otrzymało nazwę "Odra", którą później zmieniono na "Pionier".

W 2005 roku "Pionier" trafił do Księgi Rekordów Guinessa jako najstarsze kino na świecie, jednak od 2008 roku tytuł ten przysługiwał działającemu od 1908 roku Korsør Biograf Teater w duńskim mieście Korsør. Aktualnie za najdłużej działające kino uznawane jest otwarte w 1902 roku L'Idéal Cinéma – Jacques Tati we francuskiej miejscowości Aniche.

W 2023 roku dotychczasowi właściciele zdecydowali się sprzedać legendarne kino. W obawie przed zmianą rodzaju działalności i zaprzepaszczeniem ponad stuletniej tradycji, a także pod naciskiem mieszkańców, "Pionier" został zakupiony przez miasto.

