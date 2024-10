Mieszczące się przy al. Wojska Polskiego legendarne kino "Pionier 1907", zostało pod koniec 2023 roku odkupione przez miasto od poprzedniego właściciela. Nowym operatorem miało być Stowarzyszenie Kin Studyjnych, jednak współpraca nie doszła do skutku. Ostatecznie zdecydowano, że jednym z najstarszych kin na świecie będzie zarządzał Dom Kultury "Krzemień". Z powodu zmian organizacyjnych kino przez kilka miesięcy było zamknięte i zostało ponownie otwarte 1 października. Wykonano w nim kilka niezbędnych napraw, jednak konieczny jest kompleksowy remont, który przywróci temu miejscu dawną świetność. O plany z tym związane zapytał szczeciński radny Dariusz Smoliński, który wystosował interpelację do prezydenta miasta. Radny pyta m.in. o prace związane z wymianą sprzętu do wyświetlania filmów i klimatyzacji oraz o zabezpieczenie funduszy na ten cel.

Odpowiedzi na interpelację udzielił zastępca prezydenta Marcin Biskupski. Jak twierdzi, remont kina "Pionier" jest przewidywany w przyszłości. Konkretnej daty jednak nie wskazał. Dodał, że oszacowanie zakresu prac będzie musiało zostać poprzedzone wykonaniem dokumentacji technicznej.

„Zakup sprzętu kinotechnicznego będzie realizowany przede wszystkim w oparciu o środki zewnętrzne, o których pozyskanie będzie zabiegał Dom Kultury „Krzemień” jako instytucja kultury prowadząca kino Pionier”

- czytamy m.in. w odpowiedzi na interpelację.

Marcin Biskupski dodał również, że na wniosek operatora, w miarę możliwości budżetowych będą zapewniane wkłady własne, służące dofinansowaniu zadań inwestycyjnych ze wsparciem funduszy krajowych i międzynarodowych. Chodzi w szczególności o zakup sprzętu i wyposażenia technicznego.

Jedno z najstarszych kin na świecie

Kino "Pionier" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie jest jednym z najstarszych działających nieprzerwanie w tym samym miejscu kin na świecie. Oficjalnie zostało otwarte 26 września 1909 od pokazu filmów krótkometrażowych, chociaż w lokalu przy ówczesnej Falkenwalder Straße 2 wyświetlano filmy już wcześniej, w 1907 roku. Początkowo działało pod nazwą "Helios", później, do 1945, nosiło nazwę "Welt-Theater". Po II wojnie światowej otrzymało nazwę "Odra", którą później zmieniono na "Pionier".

W 2005 roku "Pionier" trafił do Księgi Rekordów Guinessa jako najstarsze kino na świecie, jednak od 2008 roku tytuł ten przysługiwał działającemu od 1908 roku Korsør Biograf Teater w duńskim mieście Korsør. Aktualnie za najdłużej działające kino uznawane jest otwarte w 1902 roku L'Idéal Cinéma – Jacques Tati we francuskiej miejscowości Aniche.

W 2023 roku dotychczasowi właściciele zdecydowali się sprzedać legendarne kino. W obawie przed zmianą rodzaju działalności i zaprzepaszczeniem ponad stuletniej tradycji, a także pod naciskiem mieszkańców, "Pionier" został zakupiony przez miasto.

