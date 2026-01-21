Jeden tramwaj już gotowy, w sumie będzie ich 12. Wkrótce wyjadą na ulice Szczecina

Na przełomie lutego i marca do Szczecina ma trafić pierwszy z dwunastu zamówionych, dwukierunkowych tramwajów Moderus Gamma. Jak poinformowała spółka Tramwaje Szczecińskie, pojazd jest już gotowy i przechodzi procedurę homologacji. Kiedy mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowych tramwajów?

Pierwszy Moderus Gamma dla Szczecina na etapie homologacji. Kiedy pierwszy kurs?

Spółka Tramwaje Szczecińskie poinformowała, że we wtorek w Poznaniu rozpoczęła się procedura homologacji i dopuszczenia do użytku pierwszego z serii 12 niskopodłogowych dwukierunkowych tramwajów Moderus Gamma.

- Sprawdzane jest, czy nowy tramwaj spełnia wszystkie wymagane polskie i unijne normy bezpieczeństwa, ochrony środowiska i inne przepisy. Po zatwierdzeniu raportu z tych badań przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego pojazd zostanie dopuszczony do ruchu - informuje rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim.

Planowany termin dostawy pierwszego tramwaju do Szczecina to przełom stycznia i lutego. Następnie odbędzie się odbiór techniczny oraz szkolenie motorniczych.

- Premierowy kurs liniowy prawdopodobnie w marcu. W międzyczasie do Szczecina przyjadą kolejne Gammy. Wszystkie 12 firma Modertrans, zgodnie z umową, ma dostarczyć najpóźniej do końca maja – dodaje Wojciech Jachim.

Czym wyróżniają się nowe tramwaje Moderus Gamma?

Nowe tramwaje, które trafią do Szczecina, będą jednoprzestrzenne, trójczłonowe, przegubowe, niskopodłogowe i klimatyzowane. Każdy z nich ma blisko 32 metry długości i 2,4 metra szerokości. Moderus Gamma może pomieścić 240 pasażerów – 194 stojących i 46 siedzących. Dla porównania, najpojemniejszy dotychczas tramwaj w Szczecinie, Swing 120NaS, zabiera maksymalnie 211 osób.

Pasażerowie będą mogli korzystać z Wi-Fi i gniazd USB. Siedzenia zostaną pokryte tkaniną z apreturą zapobiegającą trwałym zabrudzeniom i ułatwiającą czyszczenie. Przyciski otwierania drzwi emitują dźwięk (dla niedowidzących) i są oznaczone w alfabecie Braille'a. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne będzie wykonane w technologii LED.

W tramwajach znajdą się również dwa miejsca dla wózków dziecięcych lub inwalidzkich oraz monitoring. Pojazdy wyposażono w cztery wózki napędowe – skrętne, co ma zmniejszyć zużycie obręczy kół i szyn oraz zapewnić cichszą eksploatację.

Inwestycja w nowoczesny tabor tramwajowy w Szczecinie

W grudniu 2024 roku spółka Tramwaje Szczecińskie podpisała umowę z poznańską firmą Modertrans na dostawę czterech dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych z opcją dokupienia ośmiu.

Wartość zamówienia obligatoryjnego (cztery tramwaje plus dwie jednostki specjalistyczne) to 63 mln 728 tys. 760 zł brutto. Spółka Tramwaje Szczecińskie otrzymała na ten cel 33 mln zł dofinansowania z programu unijnego FENIX. Koszt pozostałych ośmiu tramwajów to 96 mln zł netto.

Obecnie Szczecin dysponuje sześcioma tramwajami dwukierunkowymi, które kursują na linii nr 4 między Placem Szyrockiego a Placem Żołnierza Polskiego (w związku z remontem al. Powstańców Wielkopolskich). Łącznie Tramwaje Szczecińskie mają 200 tramwajów liniowych, w tym 28 niskopodłogowych i 10 częściowo niskopodłogowych.

