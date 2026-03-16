Najlepsze restauracje wegetariańskie w Szczecinie - TOP 10 szczecińskich restauracji wegetariańskich

Redakcja se.pl
2026-03-16 15:02

Szczecin to miasto pełne kulinarnych niespodzianek, również dla miłośników kuchni bez mięsa. Zastanawiasz się, gdzie znajdziesz najlepsze restauracje wegetariańskie, które zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia? Oto przewodnik po miejscach, w których smak i świeżość idą w parze.

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI

Najlepsza restauracja wege Szczecin - LISTA

Ludzie poszukują restauracji wegetariańskich z różnych powodów: świadomego stylu życia, korzyści zdrowotnych, troski o środowisko czy po prostu chęci odkrywania nowych, roślinnych smaków. Niezależnie od tego, czy planują Państwo codzienne wyjście, spotkanie z przyjaciółmi, czy poszukują inspiracji kulinarnej bez mięsa, rosnące zapotrzebowanie na smaczne i zróżnicowane opcje wegetariańskie sprawia, że wielu szuka najlepszej restauracji wegetariańskiej w Szczecinie. Miasto oferuje coraz więcej miejsc, które z pasją podchodzą do kuchni roślinnej, serwując dania, które zachwycą nie tylko wegetarian.

  1. Prasad
    • Adres: Bolesława Krzywoustego 57/1, 71-899 Szczecin
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Smaczne, świeże jedzenie wegańskie w przystępnej cenie. Krótka karta dań, wszystko przygotowywane na bieżąco. Bardzo miła obsługa, widać że właścicielka pełna pasji do gotowania. Polecam warzywa w sosie curry z mlekiem kokosowym oraz pierogi z borówkami amerykańskimi. Naprawdę bardzo smaczne i sycące."
  2. Korzenie Kuchnia Roślinna
    • Adres: Monte Cassino 1/u2, 70-464 Szczecin
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Niepozorny lokal nieopodal deptaku Bogusława, serwujący dania wege. Klimat lokalu bardziej barowy niż restauracyjny. Obsługa dobra. Zamówiliśmy: - mielone (oczywiście wege), ziemniaczki, buraczki - wszystko było bardzo dobre - kopytka dyniowe z dodatkami - również pyszne Ceny przystępne. Polecamy nie tylko miłośnikom wege"
  3. Palmyra
    • Adres: Tkacka 50, 70-556 Szczecin
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "To była moja pierwsza wizyta w tej syryjskiej restauracji – i na pewno nie ostatnia. Już od wejścia można poczuć wyjątkowy klimat tego miejsca: przytulne wnętrze, przyjazna obsługa i zapachy, które natychmiast pobudzają apetyt. Zamówiłem bób i baraninę – i muszę przyznać, że dawno nie jadłem czegoś tak pysznego. Bób był świeży, doskonale ugotowany i świetnie doprawiony i pełen smaku. Baranina natomiast to absolutny hit – miękka, soczysta i aromatyczna, rozpływała się w ustach. Widać, że kucharz zna się na rzeczy i wkłada serce w to, co robi. Porcje są solidne, ceny rozsądne, a jakość jedzenia naprawdę robi wrażenie. Całość dopełniła sympatyczna i pomocna obsługa, która z chęcią doradziła w wyborze dań i zadbała o miłą atmosferę. Zdecydowanie polecam każdemu, kto chce spróbować autentycznej kuchni syryjskiej. Ja na pewno wrócę!"
  4. Bistro Jaglana
    • Adres: al. Piastów 75, 70-326 Szczecin
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Weszłam do bistro w porze lunchu w poniedziałek i było zupełnie puste - pomyślałam, że to może zły znak. Na szczęście zostałam, bo jedzenie okazało się rewelacyjne! Tajska sałatka była wyśmienita - świeża, pyszna i pełna smaku. Obsługa przemiła. Jedyny minus – było dość chłodno, więc niezbyt przytulnie, żeby dłużej posiedzieć. Ale pyszna, aromatyczna herbata z ziołami i przyprawami korzennymi świetnie mnie rozgrzała. Obowiązkowy adres dla wege, wegan i osób na diecie bezglutenowej!"
  5. Dzień Dobry
    • Adres: Śląska 12/1, 70-432 Szczecin
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Jedno z naszych ulubionych miejsc, do którego naprawdę chce się wracać. Dlatego przyjeżdżamy tu praktycznie w każdy weekend aż ze Stargardu. Stało się to dla nas miłą, rodzinną tradycją. Awo-pajda i jajecznica z możliwością własnego wyboru dodatków to nasi absolutni faworyci — za świeże jedzenie i obłędne pieczywo. Dzieci również uwielbiają to miejsce za kącik dziecięcy, w którym mogą się pobawić, czekając na jedzenie, a my — rodzice — za tę chwilę prawdziwego odpoczynku. Z czystym sumieniem polecamy"
  6. Kardamon - Breakfast, coffee & bakery
    • Adres: Rynek Nowy 7, 70-535 Szczecin
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Przepyszne śniadania, obsługa MEGA, porcje obfite, świetnie doprawione i apetycznie podane. Myślę, że to będzie moja ulubiona śniadaniownia w Szczecinie. Jakbyście dali możliwość zamówienia całego dzbanka herbaty, a nie tylko kubka, to bym dała 6 gwiazdek"
  7. Nanglo Restauracja Indyjska
    • Adres: Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70-302 Szczecin
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie , duże porcje, miła obsługa . Bardzo pyszne desery . Bardzo polecam"
  8. De Novo
    • Adres: Świętego Wojciecha 11/1, 70-410 Szczecin
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Super klimatyczne miejsce na śniadanie albo lunch. Spokój, fajna atmosfera i bardzo miła obsługa – aż chce się tam posiedzieć. Jadłam śniadanie z chlebkiem z burakiem i było sztos Mega plus za opcję na wynos, więc coś pysznego można zabrać też do domu. Jeśli lubisz dobre śniadania w fajnym, spokojnym miejscu, to koniecznie musisz tu zajrzeć."
  9. Karczma Polska
    • Adres: plac Lotników 3, 70-414 Szczecin
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Wiec tak kwaśnica po prostu pyszna duzo mięsa mniam ! Ryba halibut rozpływają aie w ustach, kartacze smakowały tak jak od mojej babci nie jadłam takich dobre 15 lat sernik pyszny delikatny i puszysty, wzięłam na wynos smalec oraz pasztet w słowach one również wymienite Obsługa przemiła czułam sie bardzo komfortowo na pewno tu wrócę"
  10. Mama Indii - Szczecin
    • Adres: Partyzantów 1, 70-222 Szczecin
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Zarezerwować telefonicznie się nie dało-nikt nie odbierał. Natomiast już na miejscu próbowane było: veg samosa, veg pakora oraz paneer pakora. Podane z sosami miętowym oraz tamaryndynowym. Wszystko raczej standardowe jak na szczecińskie knajpy indyjskie, czyli smacznie i wielkością na przystawkę akuratnie. Z dań głównych wjechała jagnięcina madras oraz jagnięcina biryani podawana w zestawie z ryżem, do tego sosiki - wszystko smaczne i w raczej większych niż mniejszych porcjach:) Ogólnie bardzo dobrze tylko przydałby się albo drugi albo bardziej ogarnięty kelner (herbaty doczekaliśmy się w połowie dania głównego). Tak czy siak polecam!"
