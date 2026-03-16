Polski kurort szuka twórcy nowej maskotki. Ma nawiązywać do symbolu miasta

Nowy bohater Świnoujścia. Stawa Młyny zyska ludzkie cechy

Znak nawigacyjny Stawa Młyny doskonale kojarzy każdy mieszkaniec Świnoujścia, a obiektywy aparatów turystów uchwyciły go niezliczoną ilość razy. Lokalni urzędnicy postanowili tchnąć w tę budowlę nowe życie, nadając jej formę ożywionej postaci. Władze miasta właśnie ogłosiły konkurs na projekt figurki, na bazie którego w przyszłości powstanie prawdziwa rzeźba.

Zadaniem osób biorących udział w rywalizacji jest wyposażenie „Wiatraczka” w atrybuty takie jak oczy, uszy, nos, usta oraz kończyny. Powstała postać ma wzbudzać sympatię i być na tyle unikalna, by bez trudu wpisać się w krajobraz Świnoujścia jako jego nowy znak rozpoznawczy.

Konkurs na symbol Świnoujścia. Twórcy muszą uważać na detale

Mimo że inicjatywa jawi się jako doskonała rozrywka, przedstawiciele miasta wyraźnie zaznaczają, że zgłoszona propozycja musi sprawdzić się w trójwymiarowej, rzeźbiarskiej rzeczywistości. Zaleca się rezygnację z wyjątkowo filigranowych i cienkich fragmentów, które mogłyby nastręczać trudności na etapie instalacji pomnika. Oczywistym wymogiem jest również całkowity zakaz umieszczania w projektach elementów o charakterze wulgarnym bądź erotycznym.

Organizatorzy konkursu pozostawiają uczestnikom pełną swobodę w wyborze techniki tworzenia, jednak gotowe dzieło musi zostać dostarczone jako plik PDF, zachowując pionową orientację w formacie A4 lub A3. Niezbędnym detalem każdego zgłoszenia jest także napis „WIATRACZEK”, umieszczony na tle gwarantującym odpowiednią czytelność tekstu.

Zaprojektuj Wiatraczka dla Świnoujścia. Zasady i nagroda w konkursie

Do rywalizacji mogą przystąpić wszystkie osoby, które mają za sobą dwunaste urodziny. Zgłoszenie swojego pomysłu nie wiąże się z żadnymi opłatami, a każdy z chętnych ma prawo zaprezentować wyłącznie jedno, autorskie dzieło. Czas na dostarczenie projektów upływa dopiero 27 marca 2026 roku.

Powołana specjalnie komisja weźmie pod lupę zgodność prac z założeniami konkursu, inwencję twórczą oraz walory estetyczne. Autor zwycięskiej koncepcji wzbogaci się o 2000 złotych, a jego imię i nazwisko zostaną uwiecznione na gotowej rzeźbie jako informacja o pomysłodawcy. Informacja o triumfie zostanie przekazana laureatowi drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jak zgłosić projekt Wiatraczka do Urzędu Miasta Świnoujście?

Osoby szukające dodatkowych informacji na temat konkursu powinny kontaktować się z Wydziałem Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Świnoujściu. Urzędnicy udzielają odpowiedzi na pytania wysłane na adres e-mail [email protected] lub zadane pod numerem telefonu 91 321 56 23.

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce narodzi się nowa ikona nadmorskiej miejscowości. Przyszłość „Wiatraczka” zależy teraz wyłącznie od wyobraźni mieszkańców i miłośników Świnoujścia.

