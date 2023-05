i Autor: Andrea Piacquadio / CC0 / pexels.com Jak nauczyciele powinni radzić sobie we współczesnym świecie? Bezpłatne spotkania z ekspertami

Prelekcje z ekspertami

Kontakt z uczniami, ciągłe doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy, a także stawianie czoła nowinkom technicznym - to wszystko sprawia, że zawód nauczyciela nie należy do najłatwiejszych. Jak nauczyciele powinni radzić sobie we współczesnym, stale zmieniającym się świecie? Tego między innymi będzie można dowiedzieć się podczas wydarzenia "Nauczyciel we współczesnym świecie - realia i wyzwania" na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin, w którym wezmą udział eksperci z różnych dziedzin.