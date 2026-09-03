Huk wystrzałów i kłęby dymu. Mieszkańcy dostali niepokojący alert RCB

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-03 7:36

W środę po południu mieszkańcy Szczecina otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W komunikacie uprzedzono o głośnych ćwiczeniach służb z użyciem pirotechniki. Huk i dym pojawią się w czwartek na ul. Gdańskiej, ale – jak podkreślają służby – nie będzie to sytuacja zagrożenia.

Mieszkańcy dostali Alert RCB
Autor: Dimaberlin/ Shutterstock

Huk, dym i działania służb. RCB ostrzega

W czwartek na ul. Gdańskiej w Szczecinie odbędą się specjalistyczne ćwiczenia służb z wykorzystaniem pirotechniki. RCB wysłało mieszkańcom SMS z informacją: „Ćwiczenia: jutro (03.09) w Szczecinie, ul. Gdańska – odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym). Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb”.

Alert ma na celu uprzedzenie mieszkańców, by nie reagowali paniką na głośne sygnały i obecność wielu funkcjonariuszy w rejonie Basenu Górniczego.

„Izotop 2026” – duże ćwiczenia policji

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poinformowała, że działania są częścią ćwiczeń pod kryptonimem „Izotop 2026”. To szeroko zakrojona operacja sprawdzająca współpracę różnych pionów policji i innych służb.

– Mają one na celu sprawdzenie koordynacji działań poszczególnych pionów policji m.in. laboratorium kryminalistycznego, pionu prewencji, kryminalnego, sekcji lotnictwa policyjnego oraz współpracy z innymi służbami – przekazał rzecznik KWP w Szczecinie, podkom. Piotr Jaworski.

Ćwiczenia będą prowadzone na terenie pętli tramwajowo-autobusowej Basen Górniczy.

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Ruch na Gdańskiej bez zmian, ale służby proszą o ostrożność

Choć działania będą widowiskowe, policja zapewnia, że ruch na ul. Gdańskiej będzie odbywał się normalnie. Mimo to kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność.

– Prosimy o zachowanie ostrożności podczas przejazdu w okolicy obszaru ćwiczeń – dodaje Jaworski.

Kiedy dokładnie?

  • Czwartek, 3 września
  • Godz. 8.00–15.00
  • Rejon ul. Gdańskiej / Basen Górniczy
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