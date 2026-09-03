Huk wystrzałów i kłęby dymu. Mieszkańcy dostali niepokojący alert RCB

Huk, dym i działania służb. RCB ostrzega

W czwartek na ul. Gdańskiej w Szczecinie odbędą się specjalistyczne ćwiczenia służb z wykorzystaniem pirotechniki. RCB wysłało mieszkańcom SMS z informacją: „Ćwiczenia: jutro (03.09) w Szczecinie, ul. Gdańska – odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym). Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb”.

Alert ma na celu uprzedzenie mieszkańców, by nie reagowali paniką na głośne sygnały i obecność wielu funkcjonariuszy w rejonie Basenu Górniczego.

„Izotop 2026” – duże ćwiczenia policji

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poinformowała, że działania są częścią ćwiczeń pod kryptonimem „Izotop 2026”. To szeroko zakrojona operacja sprawdzająca współpracę różnych pionów policji i innych służb.

– Mają one na celu sprawdzenie koordynacji działań poszczególnych pionów policji m.in. laboratorium kryminalistycznego, pionu prewencji, kryminalnego, sekcji lotnictwa policyjnego oraz współpracy z innymi służbami – przekazał rzecznik KWP w Szczecinie, podkom. Piotr Jaworski.

Ćwiczenia będą prowadzone na terenie pętli tramwajowo-autobusowej Basen Górniczy.

Ruch na Gdańskiej bez zmian, ale służby proszą o ostrożność

Choć działania będą widowiskowe, policja zapewnia, że ruch na ul. Gdańskiej będzie odbywał się normalnie. Mimo to kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność.

– Prosimy o zachowanie ostrożności podczas przejazdu w okolicy obszaru ćwiczeń – dodaje Jaworski.

Kiedy dokładnie?

Czwartek, 3 września

Godz. 8.00–15.00

Rejon ul. Gdańskiej / Basen Górniczy

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