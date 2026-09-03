Huk wystrzałów i kłęby dymu. Mieszkańcy dostali niepokojący alert RCB

Spis treści
Huk, dym i działania służb. RCB ostrzega
W czwartek na ul. Gdańskiej w Szczecinie odbędą się specjalistyczne ćwiczenia służb z wykorzystaniem pirotechniki. RCB wysłało mieszkańcom SMS z informacją: „Ćwiczenia: jutro (03.09) w Szczecinie, ul. Gdańska – odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym). Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb”.
Alert ma na celu uprzedzenie mieszkańców, by nie reagowali paniką na głośne sygnały i obecność wielu funkcjonariuszy w rejonie Basenu Górniczego.
„Izotop 2026” – duże ćwiczenia policji
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poinformowała, że działania są częścią ćwiczeń pod kryptonimem „Izotop 2026”. To szeroko zakrojona operacja sprawdzająca współpracę różnych pionów policji i innych służb.
– Mają one na celu sprawdzenie koordynacji działań poszczególnych pionów policji m.in. laboratorium kryminalistycznego, pionu prewencji, kryminalnego, sekcji lotnictwa policyjnego oraz współpracy z innymi służbami – przekazał rzecznik KWP w Szczecinie, podkom. Piotr Jaworski.
Ćwiczenia będą prowadzone na terenie pętli tramwajowo-autobusowej Basen Górniczy.
Ruch na Gdańskiej bez zmian, ale służby proszą o ostrożność
Choć działania będą widowiskowe, policja zapewnia, że ruch na ul. Gdańskiej będzie odbywał się normalnie. Mimo to kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność.
– Prosimy o zachowanie ostrożności podczas przejazdu w okolicy obszaru ćwiczeń – dodaje Jaworski.
Kiedy dokładnie?
- Czwartek, 3 września
- Godz. 8.00–15.00
- Rejon ul. Gdańskiej / Basen Górniczy