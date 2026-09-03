16 tys. zł miesięcznie, umowa o pracę i darmowe mieszkanie. Taka oferta dla osób po 50

Praca bez doświadczenia. Można zarobić nawet 16 tys. zł

Na portalu Pracuj.pl pojawiła się oferta pracy dla zbrojarzy-betoniarzy. Pracowników poszukuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Inbudex. Zatrudnione osoby mają pracować w niemieckich zakładach zajmujących się prefabrykacją betonu – w Paderborn, Langgons lub Siegen.

Największą uwagę przyciągają proponowane zarobki. Zgodnie z ogłoszeniem miesięczne wynagrodzenie mieści się w przedziale od 12 do 16 tys. zł brutto. Co istotne, kandydaci nie muszą mieć wcześniejszego doświadczenia w tym zawodzie. Pracodawca deklaruje możliwość przyuczenia do wykonywania obowiązków.

Oferta również dla osób po 50. roku życia

Firma zaznacza, że jest otwarta również na zatrudnienie kandydatów po 50. roku życia. Nie jest także wymagana znajomość języka niemieckiego, ponieważ praca odbywa się w polskojęzycznym zespole. Ułatwieniem dla kandydatów ma być również uproszczony proces rekrutacji - do zgłoszenia się nie jest wymagane CV.

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Darmowe zakwaterowanie i umowa o pracę

Osoby, które zdecydują się na pracę w Niemczech, mają otrzymać bezpłatne zakwaterowanie. Jego koszt w całości pokrywa pracodawca. Firma oferuje długoterminowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Składki zdrowotne i emerytalne mają być odprowadzane do ZUS, natomiast podatek dochodowy – w Niemczech, zgodnie z obowiązującą tam klasą podatkową.

Praca wykonywana jest przede wszystkim od poniedziałku do piątku, choć możliwe są również nadgodziny, praca nocna oraz w soboty. Pracownicy mogą wracać do Polski raz w miesiącu. Zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu kandydaci mogą aplikować do 18 września 2026 roku.