Pies uwięziony w pustym mieszkaniu. Sąsiadka zaalarmowała służby, policjanci weszli przez okno

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-02 14:09

Czujność mieszkanki jednego z szczecińskich bloków i błyskawiczna reakcja służb uratowały psa, który przez wiele godzin pozostawał sam w zamkniętym mieszkaniu. Policjanci przy współpracy ze strażakami dostali się do lokalu i zapewnili zwierzęciu bezpieczne schronienie.

Szczekanie od rana, sąsiada nie było od dwóch dni

Zaniepokojona kobieta zauważyła, że od dwóch dni nie widziała swojego sąsiada. Jej uwagę zwróciło także nieustanne szczekanie psa, które od rana dochodziło z mieszkania. Gdy sytuacja zaczęła wyglądać poważnie, postanowiła powiadomić służby — decyzję, która okazała się kluczowa dla losu zwierzęcia.

Policjanci i strażacy w akcji. Wejście przez okno

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie. Mieszkanie było zamknięte, dlatego do działań włączyli się strażacy. To oni otworzyli okno, umożliwiając policjantom wejście do środka.

W lokalu nie było jego właściciela. Był tam tylko pies, pozostawiony bez opieki i zdany wyłącznie na siebie.

Polecany artykuł:

Zwierzę trafiło do schroniska

Policjanci natychmiast zaopiekowali się czworonogiem. Został przewieziony do schroniska, gdzie otrzymał odpowiednią opiekę i bezpieczne warunki. Mundurowi podkreślają, że szybka reakcja sąsiadki pozwoliła uniknąć tragedii.

Czujność mieszkańców ratuje życie

To kolejny przypadek pokazujący, jak ważne jest reagowanie na niepokojące sygnały. Dzięki temu służby mogą działać szybko i skutecznie — niezależnie od tego, czy pomocy potrzebuje człowiek, czy zwierzę.

Policjanci przypominają, że każdego dnia podejmują interwencje wymagające zdecydowania, oceny sytuacji i współpracy z innymi służbami. Tym razem ich pomoc była potrzebna czworonożnemu mieszkańcowi lokalu.

Pies był uwięziony w pustym mieszkaniu
Galeria zdjęć 8
Czy potrafisz właściwie określić płeć zwierząt?
Pytanie 1 z 10
Samiec sarny to:
Dzień Psa w szczecińskim schronisku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA SZCZECIN
PIES