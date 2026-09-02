Pies uwięziony w pustym mieszkaniu. Sąsiadka zaalarmowała służby, policjanci weszli przez okno

Szczekanie od rana, sąsiada nie było od dwóch dni

Zaniepokojona kobieta zauważyła, że od dwóch dni nie widziała swojego sąsiada. Jej uwagę zwróciło także nieustanne szczekanie psa, które od rana dochodziło z mieszkania. Gdy sytuacja zaczęła wyglądać poważnie, postanowiła powiadomić służby — decyzję, która okazała się kluczowa dla losu zwierzęcia.

Policjanci i strażacy w akcji. Wejście przez okno

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie. Mieszkanie było zamknięte, dlatego do działań włączyli się strażacy. To oni otworzyli okno, umożliwiając policjantom wejście do środka.

W lokalu nie było jego właściciela. Był tam tylko pies, pozostawiony bez opieki i zdany wyłącznie na siebie.

Zwierzę trafiło do schroniska

Policjanci natychmiast zaopiekowali się czworonogiem. Został przewieziony do schroniska, gdzie otrzymał odpowiednią opiekę i bezpieczne warunki. Mundurowi podkreślają, że szybka reakcja sąsiadki pozwoliła uniknąć tragedii.

Czujność mieszkańców ratuje życie

To kolejny przypadek pokazujący, jak ważne jest reagowanie na niepokojące sygnały. Dzięki temu służby mogą działać szybko i skutecznie — niezależnie od tego, czy pomocy potrzebuje człowiek, czy zwierzę.

Policjanci przypominają, że każdego dnia podejmują interwencje wymagające zdecydowania, oceny sytuacji i współpracy z innymi służbami. Tym razem ich pomoc była potrzebna czworonożnemu mieszkańcowi lokalu.

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