Hotel Gołębiewski w Pobierowie już otwarty. Ceny parkingu mogą zaskoczyć gości

Budowa Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, trwająca od 2018 roku, od początku budziła sporo emocji w przestrzeni publicznej. Zakończenie tego potężnego, przeciągającego się w czasie projektu nastąpiło 10 czerwca 2026 roku, kiedy to nadmorski kolos oficjalnie przyjął pierwszych gości.

Cennik obiektu nie należy jednak do najprzystępniejszych. Para decydująca się na nocleg w tym gigantycznym kompleksie musi liczyć się z wydatkiem rzędu od 1500 do 1800 złotych za jedną noc, w zależności od wybranego terminu. Wysoka cena za sam pobyt to jednak dopiero początek kosztów, jakie czekają na odwiedzających – do rachunku trzeba będzie bowiem doliczyć opłatę za zaparkowanie auta.

Opłaty za parking w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. Ile kosztuje postój?

Kierowcy, którzy nie zdążą zająć bezpłatnych miejsc znajdujących się tuż przed głównym wejściem i fontanną, będą zmuszeni sięgnąć do portfela. Ze względu na ograniczoną pulę darmowych stanowisk, o ich dostępności decyduje zasada pierwszeństwa. Jeśli zabraknie miejsca w bezpłatnej strefie, za postój na zewnętrznym parkingu ze szlabanem zapłacimy 60 zł. Co więcej, na gości czeka docelowo również podziemna strefa parkowania, która jednak obecnie wciąż nie jest gotowa na przyjęcie aut. Koszt pozostawienia tam pojazdu wyniesie 80 zł.

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Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski Pobierowo w centrum dyskusji: od krytyki po chwalenie inwestycji

Największy obiekt hotelowy w Polsce, zlokalizowany w Pobierowie, od wczesnych etapów realizacji znajdował się na celowniku opinii publicznej. Z jednej strony budził powszechne zaciekawienie swoim rozmiarem, z drugiej wywoływał niemałe kontrowersje wśród komentujących. Choć w przestrzeni internetowej wciąż można trafić na głosy krytyki, systematycznie przybywa też wpisów chwalących tę potężną inwestycję. Warto dodać, że coraz chętniej w pozytywnym tonie wypowiadają się o nim sami mieszkańcy Pobierowa, którzy zaczęli zauważać wymierne korzyści płynące z obecności tak ogromnego sąsiada. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Gołębiewski w Pobierowie napędza lokalną gospodarkę. "Nigdy nie miałam tylu gości"