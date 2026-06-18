Gołębiewski w Pobierowie napędza lokalną gospodarkę. "Nigdy nie miałam tylu gości"

Hotel Gołębiewski Pobierowo

10 czerwca 2026 roku nastąpiło oficjalne otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Cała inwestycja od lat była głośnym tematem i wiele osób krytykowało budowę tak olbrzymiego obiektu wśród natury i w pobliżu morza. Hotel jednak powstał i już po kilkunastu dniach od otwarcia słychać głosy od lokalnych przedsiębiorców, iż kolos wyszedł im wszystkim na dobre!

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było

Nowy impuls dla nadmorskiej miejscowości

Okazuje się, że otwarcie kompleksu hotelowego Gołębiewski w Pobierowie wyraźnie zmieniło dynamikę sezonu turystycznego w regionie. Miejscowość, która od lat opiera się na turystyce sezonowej, w krótkim czasie odnotowała wzrost ruchu odwiedzających, co potwierdzają mieszkańcy. Właściciele pensjonatów, restauracji i punktów usługowych podkreślają, że nowy hotel stał się jednym z głównych motorów przyciągających turystów do okolicy.

Ja mam już rezerwacje praktycznie do połowy września. A w czerwcu mam full gości, co wcześniej mi się nie zdarzyło. Nigdy nie miałam tak zapełnionego grafiku, jak w tej chwili

Zauważyliśmy większą liczbę telefonów i rezerwacji. Ja już od Bożego Ciała zaczęłam wysoki sezon. Nigdy w czerwcu nie miałam tylu gości, co teraz. Dla mnie to bardzo duża różnica z poprzednimi latami. Odczułam bardzo, że ten hotel się otworzył. Nie ukrywajmy, on używa logo Pobierowa, a to jest reklama dla nas wszystkich. Dlatego, pomimo że wszyscy go krytykowali, gdy się budował, my, mieszkańcy, uważamy, że to był strzał w dziesiątkę

- relacjonowali portalowi natemat.pl lokalni przedsiębiorcy.

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Efekt domina w lokalnej gospodarce

Otwracie hotelu Gołębiewski w Pobierowie przypomina poniekąd efekt "spillover", czyli rozlewania się korzyści poza jeden duży obiekt. W praktyce oznacza to, że:

rośnie liczba odwiedzin w lokalnych restauracjach i kawiarniach

zwiększa się popyt na usługi rekreacyjne i atrakcje

wydłuża się średni czas pobytu turystów w regionie.

Co ważne, wraz z pojawieniem się dużego hotelu zmienia się również struktura odwiedzających. Do Pobierowa przyjeżdżają nie tylko turyści indywidualni, ale także rodziny i grupy korzystające z kompleksowej oferty wypoczynkowej. Lokalne biznesy muszą więc dostosowywać się do nowych oczekiwań – od wydłużonych godzin otwarcia po bardziej zróżnicowane menu i usługi.

Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo