Enea Arena w Szczecinie. Nowy rozdział dla hali widowiskowo-sportowej

W poniedziałek, 17 czerwca, oficjalnie ogłoszono, że hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Szafera w Szczecinie zmienia nazwę na Enea Arena. Umowa z Eneą, jednym z największych koncernów energetycznych w Polsce, została podpisana na trzy lata. Jak podkreślają przedstawiciele Enei, współpraca z obiektem to wyraz zaangażowania w obszarze sportu i wydarzeń organizowanych dla społeczności lokalnych.

- Bardzo angażujemy się we współpracę ze społecznością lokalną, klientami i partnerami. Stawiamy na zrównoważony rozwój i na długofalowe relacje. Jestem przekonany, że współpraca jako tytularny sponsor tej areny jest tego przykładem – mówił wiceprezes Enei ds. handlowych, Bartosz Krysta, podczas podpisania umowy

Co oznacza zmiana nazwy hali na Enea Arena dla mieszkańców Szczecina?

Zmiana nazwy hali widowiskowo-sportowej to nie tylko kwestia kosmetyczna. Jak zapewniają władze miasta i przedstawiciele Enei, współpraca ma przynieść korzyści zarówno dla obiektu, jak i dla mieszkańców Szczecina. Środki z umowy sponsorskiej zostaną przeznaczone na dalszy rozwój i działalność hali.

- Dla użytkowników tej hali, mieszkańców i gości, będzie to pewna rękojmia kontynuacji dobrego jej funkcjonowania. Umowa obowiązuje do końca 2028 roku, ale ten okres nie zamyka dalszej współpracy – zapewnił wiceprezes Enei Bartosz Krysta.

Hala widowiskowo-sportowa przy ulicy Szafera jest największym tego typu obiektem w województwie zachodniopomorskim. Podczas koncertów może pomieścić około 6 tysięcy widzów, a podczas meczów ponad 5 tysięcy kibiców. Rocznie odbywa się tu blisko stu wydarzeń, w tym mecze ligowe drużyn King Wilki Morskie oraz Lotto Chemik Police.

Enea inwestuje w sport i wydarzenia w Szczecinie

Współpraca z halą widowiskowo-sportową wpisuje się w strategię Enei, która od lat angażuje się w sponsoring sportowy i wspieranie lokalnych społeczności. Firma jest już sponsorem m.in. drużyn siatkarskich i koszykarskich w północno-zachodniej Polsce. Enea jest także sponsorem tytularnym największych imprez triathlonowych w kraju – Enea Bydgoszcz Triathlon, Enea IRONMAN Poznań oraz Enea Żnin Triathlon. Promuje też edukację sportową dzieci w ramach projektu Enea Akademia Sportu, wspierając m.in. Akademię Lecha Poznań oraz Akademię Warty Poznań. Enea jest także sponsorem tytularnym poznańskiego Enea Stadionu.

Ireneusz Nowak, prezes spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, operatora obiektu, podkreśla, że hala jest ważnym miejscem dla mieszkańców Szczecina i regionu.

- Naszą rolą jest operować tym obiektem tak, żeby jak najefektywniej go wykorzystać. Przez cały czas staramy się zwiększać liczbę użytkowników obiektu – mówił Nowak.

Jak dodał, w ubiegłym roku halę widowiskowo-sportową odwiedziło blisko 320 tysięcy osób, w 2024 roku 290 tysięcy, a w 2023 roku niecałe 250 tysięcy. „

- Liczymy na to, że współpraca z potężną grupą Enea pozwoli nam dać nowy impuls marketingowy, który spowoduje to, że ten obiekt zacznie lepiej pracować. Ale hala widowiskowo-sportowa, to też zaplecze wokół. Zimą stawiamy lodowisko, które odwiedza rocznie około 40 tysięcy ludzi. Mamy zaplecze medyczne, jest siłownia, skatepark, boisko zewnętrzne. To jest miejsce, które żyje na co dzień – dodał Nowak.

Plany na przyszłość

Umowa sponsorska z Eneą została zawarta na trzy lata. Środki z tytułu współpracy zostaną przeznaczone na dalszy rozwój i działalność obiektu. Do stycznia 2026 roku hala nosiła nazwę Netto Arena. Jakie zmiany czekają Enea Arenę w najbliższych latach? O tym przekonamy się już wkrótce. Jedno jest pewne – hala widowiskowo-sportowa w Szczecinie ma nowego, silnego partnera, który pomoże jej w dalszym rozwoju i promocji.

Ponad 10 lat i setki wydarzeń

Hala widowiskowo‑sportowa przy ul. Szafera powstała w latach 2011–2014, a jej budowa trwała około trzech lat. Obiekt zaprojektowany jako wielofunkcyjna arena mieści ponad 5 tys. widzów i obejmuje m.in. pełnowymiarowe boisko, zaplecze treningowe, sale konferencyjne oraz przestrzeń targową. Od początku była domem dla szczecińskich drużyn – siatkarek Chemika Police, koszykarzy Kinga Szczecin i piłkarzy ręcznych Pogoni.

W kolejnych latach arena stała się miejscem największych wydarzeń w regionie. Odbywały się tu gale KSW, Fryderyków, Eska Music Awards, koncerty gwiazd takich jak Erykah Badu, Dawid Podsiadło, Quebonafide czy Sanah, a także kluczowe mecze ligowe i pucharowe lokalnych zespołów.

