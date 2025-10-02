Gruzin okradł market i podrobił tożsamość. W Polsce był nielegalnie

Kradzież to dopiero początek! Gruzin z nowym nazwiskiem i starymi grzechami!

Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy sprawca został zatrzymany i doprowadzony do sądu. W trybie przyspieszonym usłyszał wyrok za kradzież.

Jak się jednak okazało, to nie było jego jedyne przewinienie. Policjanci ustalili, że 29-latek ma na swoim koncie wcześniejsze przestępstwa przeciwko mieniu, a ponadto wobec cudzoziemca już w lipcu ubiegłego roku została wydana decyzja Komendanta Placówki Straży Granicznej w Poznaniu–Ławicy o zobowiązaniu go do powrotu. Wtedy też orzeczono dwuletni zakaz wjazdu na terytorium Polski i państw strefy Schengen.

Złodziej z Gruzji wpadł przez kradzież w markecie! Grozi mu deportacja!

Mężczyzna, chcąc ominąć zakaz, zmienił nazwisko i wyrobił nowy dokument tożsamości, po czym ponownie przyjechał do Polski. Nielegalny pobyt zakończył się zatrzymaniem. Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie, sąd wydał wobec 29-latka kolejną decyzję o zobowiązaniu do powrotu oraz wydał 6 letni zakaz ponownego wjazdu.

Obywatel Gruzji został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, skąd zostanie przekazany odpowiednim służbom.

