19-latek oszukał w internecie Polaków na dziesiątki tysięcy! Czeka go deportacja?

2025-10-01 14:05

Szczecińska policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podejrzanego o liczne oszustwa internetowe. Młody obcokrajowiec został ujęty w chwili, gdy odbierał z automatu paczkowego przesyłkę, którą sfinansował przy użyciu środków pochodzących z przestępstwa. Mężczyzna jest podejrzany o wyłudzenie blisko 37 tysięcy złotych.

Jak działał oszust?

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, analizując zgłoszenia dotyczące oszustw przy sprzedaży internetowej, ustalili, że pokrzywdzeni – chcąc potwierdzić transakcję – klikali w przesłany link. Po przekierowaniu na fałszywą stronę banku sprawca przejmował dostęp do ich kont, z których następnie dokonywał zakupów markowych telefonów, płacił za różne usługi, a także przelewał środki pieniężne.

Wstępne ustalenia wskazują, że 19-latek oszukał kilka osób na łączną kwotę blisko 37 tysięcy złotych. Śledczy posiadają już informacje, że liczba pokrzywdzonych może być znacznie większa, a sprawa ma charakter rozwojowy.

19-latek w areszcie. Czeka go deportacja?

19-letni przestępca został ujęty przez policjantów w chwili, gdy odbierał z automatu paczkowego przesyłkę, którą sfinansował przy użyciu środków pochodzących z przestępstwa. Na wniosek policji i prokuratora, sąd – po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym – zastosował wobec zatrzymanego trzymiesięczny areszt.

Mężczyzna jest obcokrajowcem, dlatego Komendant Miejski Policji w Szczecinie wystąpił do Komendanta Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zobowiązania go do powrotu do kraju.

Policja ostrzega: Uważaj na podejrzane linki!

Policjanci przypominają jak uniknąć oszustwa w internecie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas transakcji internetowych, nie klikać w podejrzane linki oraz każdorazowo weryfikować autentyczność stron bankowych.

