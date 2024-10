Masowe zatrucie pod Policami, część osób trafiła do szpitala! To przez zapiekankę?

Wirus gorączki zachodniego Nilu dotarł do Polski

W ostatnim czasie przypadki zachorowań na wirusa zachodniego Nilu odnotowano m. in. we Francji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, na Węgrzech, we Włoszech, a także w Niemczech, a dokładniej w okolicach Berlina, Lipska, Diepholz i powiatów Oder Spree i Salzland. W związku z zagrożeniem wystąpienia choroby w Polsce, zwłaszcza w zachodniej części kraju, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie prewencyjnie zaapelowało do krwiodawców, którzy przebywali w rejonie podwyższonego ryzyka, by obserwowali swój stan zdrowia, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zrezygnowali z oddawania krwi.

W czwartek, 24 października dr Paweł Grzesiowski potwierdził, że wirus gorączki zachodniego Nilu dotarł do Polski.

- Badania, które były przeprowadzone, wskazują, że to był przypadek gorączki zachodniego Nilu - mówi dr Grzesiowski z rozmowie z Radiem Eska. - Właściwie kwestią czasu było to, czy do takiego zakażenia dojdzie, czy też nie.

Komary coraz większym zagrożeniem?

Do zakażenia wirusem zachodniego Nilu może dojść wskutek ukąszenia komara. Nie stwierdzono przenoszenia gorączki zachodniego Nilu z człowieka na człowieka poprzez bezpośredni kontakt.

Jak dodaje Główny Inspektor Sanitarny, wystąpienie choroby w Polsce, może zmienić sposób postrzegania komarów, które są główną przyczyną zakażeń.

- Dotychczas traktowaliśmy polskie komary jak po prostu przykrą dolegliwość w sensie swędzącego śladu po ukłuciu i to wszystko - mówi dr Paweł Grzesiowski. - Teraz niestety musimy również brać pod uwagę, że tą drogą mogą rozprzestrzeniać się poważne choroby.

Wirus gorączki zachodniego Nilu - objawy, leczenie

W większości przypadków choroba przebiega bezobjawowo, jednak u części osób mogą pojawić się objawy podobne do grypy, które utrzymują się od 3 do 6 dni. Jest to m.in. gorączka, nudności, bóle głowy, pleców, stawów i mięśni, utrata apetytu, ból gardła i kaszel. W przypadku ich wystąpienia stosuje się głównie leczenie zmierzające do złagodzenia objawów. Nie ma też dostępnej szczepionki przeciwko tej chorobie.

Sonda Czy często chorujesz? Tak Nie Czasami