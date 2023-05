Groźny wirus atakuje nad Bałtykiem. Ostrzeżenia i zakazy. "Stosuj bioasekurację"

"Wolin z rybą na talerzu" w Gryfinie! Rybacy zapraszają do wspólnej zabawy

Obostrzenia na wyspie Uznam

Ognisko ptasiej grypy stwierdzono w znajdującej się około 10 kilometrów od Świnoujścia miejscowości Benz, w centralnej części wyspy Uznam. W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świnoujściu ustanowił obszar objęty ograniczeniami w lewobrzeżnej części miasta.

W obszarze zagrożonym nakazuje się:

utrzymanie, karmienie i pojenie ptaków (drobiu) w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków oraz oddzielenie od innych zwierząt gospodarskich i towarzyszących;

niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu i innych ptaków;

zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się grypy ptaków do zakładów - gospodarstw, poprzez niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świnoujściu o zwiększonej zachorowalności lub znacznym obniżeniu produkcyjności utrzymywanych ptaków;

niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu;

stosowanie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

W obszarze zagrożonym zakazuje się:

wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świnoujściu;

wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świnoujściu;

organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świnoujściu;

transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świnoujściu.

Obostrzenia mogą obowiązywać co najmniej do 12 czerwca 2023 r.

Higiena i bioasekuracja to podstawa

Jak tłumaczy Bożena Stalka, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świnoujściu, stosowanie zasad higieny i bioasekuracja w hodowli drobiu jest w stanie ustrzec przed rozprzestrzenianiem się wirusa grypy ptaków.

- Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęła już wizyty w gospodarstwach, które zgłosiły hodowlę drobiu - tłumaczy Bożena Stalka. - Współpracujemy również ze strażą miejską i policją. Jeśli do 12 czerwca nie zaobserwujemy oznak rozprzestrzeniania się wirusa w Świnoujściu, obostrzenia zostaną zniesione.

Czy HPAI zagraża ludziom?

Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI to niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100 procent. To choroba sezonowa, która jest związana z jesiennymi i wiosennymi przelotami dzikich ptaków. Jest groźna z uwagi na wysoką śmiertelność ptaków, szczególnie wśród stad indyków i kur, jak i łatwość rozprzestrzeniania się oraz brak możliwości leczenia. Wirus HPAI nie jest groźny dla ludzi.

