Główną atrakcją Pomorza Zachodniego bez wątpienia jest sam Bałtyk, który co roku przyciąga do siebie mnóstwo odwiedzających. Nadmorskie kurorty w niemalże każde wakacje witają turystów, którzy korzystają z lokalnych atrakcji oraz uroków morza. Co ciekawe, lada moment mogą oni zyskać kolejną wyjątkową atrakcję, a ta spodoba się w szczególności rodzinom z dziećmi! Mowa o gigantycznym parku rozrywki, który ma być największym tego typu obiektem w regionie.

Hossoland, czyli "Energylandia północy"

Inwestycja, która powstaje w Brojcach koło Gryfic na 40-hektarowej działce, ma być czymś wyjątkowym! Na odwiedzających na miejscu czekać będą 4 krainy tematyczne, 50 oryginalnych atrakcji, 6000 miejsc parkingowych oraz 75 budynków różnego użytku. Hossoland będzie parkiem tematycznym dotyczącym morskich legend, więc z pewnością spodoba się to turystom.

Co ciekawe, park miał zostać oddany do użytku już na wiosnę 2024 roku, lecz niestety plany legły w gruzach. Teraz jednak inwestor podał konkretną datę otwarcia i jest jej już pewny! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Park rozrywki Hossoland Brojce. Kiedy otwarcie? Znamy datę!

Hossoland po wielu latach przygotowań planuje powitać pierwszych gości na swoim obszarze 31 maja 2025 roku! Oznacza to więc, że w przyszłe wakacje turyści przebywający nad Bałtykiem będą mogli wybrać się na wielogodzinne zabawy do nowego parku tematycznego!

O tak ważnej nowinie obiekt poinformował m.in. na Facebooku. W sekcji komentarzy pod postem można zauważyć entuzjazm użytkowników - niekórzy już wpisują sobie urlop na 31 maja! Miejmy więc nadzieję, że tym razem otwarcie faktycznie się odbędzie.