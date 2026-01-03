Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot rozbita! Trzy wysokie wygrane padły w Polsce

Wyniki Eurojackpot 02.01.2026. Kumulacja rozbita!

Losowanie Eurojackpot, które odbyło się w piątek, 2 stycznia 2026 r., przyniosło długo oczekiwane rozbicie kumulacji. Podczas losowania padły następujące liczby: 10, 15, 29, 34, 38 oraz 2 i 9. Tylko jednemu graczowi udało się trafnie wytypować ten zestaw, co oznaczało, że zgarnął całą pulę.

Gdzie padły najwyższe wygrane?

Główna wygrana padła tym razem w Finlandii. Szczęśliwy gracz zgarnął ponad 74 miliony euro. Cztery wygrane drugiego stopnia, warte ponad 630 tysięcy euro, odnotowano w Niemczech i Norwegii, a 11 wygranych trzeciego stopnia o wartości prawie 130 euro - w Niemczech, Holandii, Szwecji i Słowacji.

Trzy wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce

W Polsce padły trzy wygrane czwartego stopnia. Każdy ze szczęśliwych graczy trafnie wytypował zestaw 4+2 o wartości prawie 297 tysięcy złotych. Nawet po odliczeniu podatku od wysokich wygranych, jest to całkiem spory zastrzyk gotówki na początek roku.

W kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 6 stycznia, do wygrania będzie pula gwarantowana w kwocie 10 milionów euro, czyli 45 milionów złotych.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie