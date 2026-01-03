Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot rozbita! Trzy wysokie wygrane padły w Polsce

Spis treści
Wyniki Eurojackpot 02.01.2026. Kumulacja rozbita!
Losowanie Eurojackpot, które odbyło się w piątek, 2 stycznia 2026 r., przyniosło długo oczekiwane rozbicie kumulacji. Podczas losowania padły następujące liczby: 10, 15, 29, 34, 38 oraz 2 i 9. Tylko jednemu graczowi udało się trafnie wytypować ten zestaw, co oznaczało, że zgarnął całą pulę.
Gdzie padły najwyższe wygrane?
Główna wygrana padła tym razem w Finlandii. Szczęśliwy gracz zgarnął ponad 74 miliony euro. Cztery wygrane drugiego stopnia, warte ponad 630 tysięcy euro, odnotowano w Niemczech i Norwegii, a 11 wygranych trzeciego stopnia o wartości prawie 130 euro - w Niemczech, Holandii, Szwecji i Słowacji.
Trzy wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce
W Polsce padły trzy wygrane czwartego stopnia. Każdy ze szczęśliwych graczy trafnie wytypował zestaw 4+2 o wartości prawie 297 tysięcy złotych. Nawet po odliczeniu podatku od wysokich wygranych, jest to całkiem spory zastrzyk gotówki na początek roku.
W kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 6 stycznia, do wygrania będzie pula gwarantowana w kwocie 10 milionów euro, czyli 45 milionów złotych.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.
Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.