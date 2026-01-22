Gigant w Pobierowie szykuje się na otwarcie. Jest przełom

Hotel Gołębiewski w Pobierowie - otwarcie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie – od lat jest jednym z najbardziej medialnych i kontrowersyjnych projektów turystycznych nad Bałtykiem. Inwestycja, która miała przyjąć swoich pierwszych gości już w 2021 roku, ciągle była przekładana i opóźniana, co spowodowało, że zamiast hucznego otwarcia mamy za sobą lata oczekiwań, budowlanych zawirowań i spekulacji zarówno wśród mieszkańców, jak i branży hotelarskiej.

Po początkowych planach, by obiekt działał tuż po zakończeniu budowy, kolejne terminy otwarcia przesuwano najpierw z powodu pandemii COVID-19, później problemów formalno-administracyjnych oraz logistycznych, a także śmierci założyciela sieci Tadeusza Gołębiewskiego. Teraz jednak inwestycja wygląda na bliską finiszu – na oficjalnym profilu hotelu pojawiła się przełomowa informacja.

Co z hotelem w Pobierowie? Gołębiewski już czeka na gości

W środę 21 stycznia na profilu hotelu na Facebooku pojawiła się informacja, na którą czekało wielu, a jej treść brzmiała następująco:

Wkrótce otwieramy nowy hotel w Pobierowie. Rozpoczynamy rekrutację i zapraszamy do przesyłania aplikacji. Codziennie aktualizujemy listę dostępnych stanowisk.

Co ciekawe, warto wspomnieć, że ostatni post na facebookowym profilu pojawił się tam 7 maja 2023 roku, więc przez niemal trzy lata obserwujący byli trzymani w niepewności. Kogo szukają do pracy w hotelu Gołębiewski w Pobierowie? O tym pod galerią zdjęć poniżej.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Hotel Gołębiewski: oferty pracy w Pobierowie [LISTA]

Hotel Gołębiewski w Pobierowie wykonuje kolejny wyraźny krok w stronę uruchomienia działalności. Inwestor rozpoczął nabór pracowników, co dla wielu jest sygnałem, że jedna z największych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji hotelowych nad Bałtykiem faktycznie zbliża się do finału. Kogo poszukują aktualnie? Zgodnie z informacjami podanymi na golebiewski.pracujunas.pl, hotel szuka:

Księgowej

Kierownika recepcji

Recepcjonisty

Cukiernika

Kierownika Służby Pięter

Zastępcy kierownika Służby Pięter

Specjalisty ds. administracji i kontroli gastronomii

Kucharza

Magazyniera w dziale gastronomii

Kierownika basenu

Inspektora służby pięter

Bufetowego

Specjalisty ds. Kadr i Płac

Pomocy kuchennej.

Kiedy otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Niestety oficjalna data otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie nadal nie jest znana. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż inwestorzy poszukują aktualnie tak wielu osób do pracy w obiekcie, można przypuszczać, że otwarcie faktycznie nastąpi już niebawem i być może nawet w wakacje 2026 turyści skorzystają z oferty hotelu! Co czekać będzie na pierwszych gości?

Hotelowy kolos zlokalizowany zaledwie 150 m od linii brzegowej Bałtyku liczy 11 pięter, 1400 pokoi, z których - co ciekawe - większość ma widok na morze! Dodatkowo na gości czekać będą m.in. baseny, restauracje, kręgielnia, dyskoteka czy sale konferencyjne.

