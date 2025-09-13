Gdy sezon nad Bałtykiem się skończy, Polacy pakują walizki i jadą w te miejsca. Które kraje wybierają najchętniej?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-13 14:30

Polacy kochają wakacje w ciepłych krajach! Choć Bałtyk wciąż przyciąga tłumy, po zakończeniu sezonu letniego turyści wyruszają w podróż za granicę, najczęściej wybierając miejsca gwarantujące słońce, morze i korzystne ceny. Tak wynika z danych biur podróży i wyszukiwań internetowych. Jakie destynacje wybierają turyści z Polski i kto jest niekwestionowanym liderem? Sprawdźcie aktualny ranking!

Polacy lubią sprawdzone kierunki

Urlop to czas, gdy większość z nas marzy o odpoczynku, relaksie i beztrosce. Dlatego w okresie letnim tak chętnie wybieramy kurorty nad Bałtykiem. Jednak gdy lato się skończy, a pogoda nie sprzyja opalaniu się na plaży i kąpielom w morzu, Polacy poszukują miejsc, gdzie pogoda jest niemal zawsze pewna, a oferta „all inclusive” daje możliwość nie martwienia się o nic. Hotele z basenami, piaszczyste plaże i krótkie loty z Polski sprawiają, że południe Europy i kraje basenu Morza Śródziemnego biją rekordy popularności.

Nowe mody i stare hity

Choć ranking od lat wygląda podobnie, to w ostatnich sezonach pojawiło się kilka nowych miejsc, które cieszą się coraz większą popularnością w biurach podróży. To niedoceniane dotychczas kraje, gdzie można cieszyć się słońcem praktycznie przez cały rok, a ceny są na całkiem przyzwoitym poziomie i nie przekraczają tych z popularnych polskich kurortów jak Świnoujście, Międzyzdroje czy Mielno. To miejsca, gdzie słynne "paragony grozy" raczej nam nie grożą, a pogoda nie będzie kapryśna.

Gdzie Polacy lubią spędzać urlop?

Przygotowaliśmy zestawienie dziesięciu krajów, które Polacy najchętniej wybierają na wakacyjny wypoczynek. Znajdziecie je w poniższej galerii. Sprawdźcie, czy wymienione miejsca pokrywają się z waszymi planami urlopowymi!

