i Autor: Kaboompics.com / CC0 / pexels.com Gdy ozdoba stanie się odpadem. Co zrobić z choinką po świętach?

Święta Bożego Narodzenia już za nami. Wkrótce, jak co roku, pojawi się zatem dylemat, co zrobić z choinką, którą za jakiś czas trzeba będzie rozebrać z bombek, lampek i łańcuchów. W jaki sposób mieszkańcy Szczecina mogą się pozbyć świątecznego drzewka, by wszystko odbyło się zgodne z obowiązującymi przepisami?