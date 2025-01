To była pierwsza sygnalizacja świetlna w prawobrzeżnej części Szczecina. Po pół wieku wymienią ją na "lepszy model"

Kąpielisko nad jeziorem Głębokie w Szczecinie cieszy się popularnością niezależnie od pory roku. Latem plaża jest oblegana przez mieszkańców, którzy szukają ochłody w upalne dni, natomiast zimą jest to ulubione miejsce miłośników morsowania. Tradycją stało się również, że szczecińskie morsy spotykają się w tym miejscu, by wspólnie spędzać święta. Tak było również w pierwszym dniu 2025 roku, gdy miłośnicy lodowatych kąpieli zebrali się na kąpielisku Głębokie, by powitać nowy rok.

Mimo, iż pogoda nie była zbyt "morsowa", termometry wskazywały około 6 stopni, a woda miała niewiele ponad 4 stopnie, na plaży spotkało się kilkadziesiąt osób, które w szampańskich nastrojach i karnawałowych kreacjach wskoczyły do wody, by uczcić ten wyjątkowy dzień. Były taneczne rytmy, szampan, sztuczne ognie, a także noworoczne życzenia.

Morsowe powitanie nowego roku na kąpielisku Głębokie zostało zorganizowane przez Szczecińsko-Policki Klub Morsy im. Zbyszka Ulatowskiego.