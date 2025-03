i Autor: Domin, UM Goleniów Ewakuacja prawie 3 tysięcy mieszkańców. Do akcji wkroczą saperzy

Służby w akcji

Mieszkańcy 28 ulic będą musieli opuścić swoje domy. To około 2,5 do 3 tysięcy osób. Wszystko z powodu niewybuchu, który znaleziono w północnej części Goleniowa (woj. zachodniopomorskie). To najprawdopodobniej granat moździerzowy z czasów II wojny światowej.