Skarb znaleziony podczas segregacji odpadów

Dwóch pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim przekazało do muzeum pudełko z przeźroczami, które zostało znalezione podczas segregacji odpadów. To łącznie 31 szklanych obrazów, które przedstawiają m.in. panoramę Betlejem, zamek z siedmioma wieżami w Stambule i widok nad Bosforem..- Przeźrocza nie przedstawiają przedwojennych widoków Kamienia Pomorskiego, a całkiem egzotyczne widoki z Palestyny i Turcji. Są tu np. zdjęcia Stambułu z końca XIX i początku XX wieku – poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka.

Przeźrocza z widokami z Turcji i Palestyny w Muzeum w Kamieniu Pomorskim

Przeźrocza wykonano na szklanych płytkach o wymiarach 8,1 na 8,1 cm i umieszczono w drewnianym pudełku. Wśród zachowanych obrazów można znaleźć m.in. widoki ze Stambułu i Palestyny.

- Pierwsza seria to przeźrocza, które pokazują ryciny z drugiej połowy XIX wieku najważniejszych miejsc związanych z Palestyną - tłumaczy Grzegorz Kurka. - Mamy tu m.in. świątynie i kościoły w Jerozolimie, ale też miejsca związane bezpośrednio z Nowym i Starym Testamentem, np. Betlejem. Druga seria to fotografie z przełomu XIX i XX wieku. Zostały one wykonane w Stambule, jeszcze w okresie Imperium Osmańskiego. Na tych zdjęciach mamy chyba najważniejsze budowle związane z tym miastem. Mamy również widoki cieśniny Bosfor. Są to głównie zdjęcia związane z architekturą miasta tamtego okresu.

W Stambule uchwycono też m.in. zamek z siedmioma wieżami, port, wieżę fortecy Rumeli, ulice miasta czy meczet Mahometa. Na przeźroczach z Palestyny widnieje m.in. panorama Betlejem, Nazaretu, wnętrze synagogi w Jerozolimie czy widoki tamtejszych kościołów.

Przeźrocza opisane są w trzech językach – niemieckim, francuskim i angielskim, co sugeruje, że były one przeznaczone na międzynarodowy rynek edukacyjny.

- Tylko i wyłącznie osoby zamożne były w stanie wyruszyć w podróż do ówczesnej Ziemi Świętej - tłumaczy dyrektor kamieńskiego muzeum. - Najczęściej podróże te odbywały się przez Turcję. Rzadko kogo było na to stać, dlatego takie przeźrocza były pokazywane w szkołach i dawały możliwość zapoznania się z tymi krainami. Możliwe też, że przewiozła je osoba prywatna, która pokazywała je swojej rodzinie.

Muzeum planuje teraz przeprowadzić szczegółową analizę przeźroczy oraz ewentualną konserwację uszkodzonych egzemplarzy.

- Jest to niesamowity materiał porównawczy dla naukowców pracujących na tym terenie. Może to być materiał do badań, jak to wyglądało w czasie rzeczywistym, a jak to wygląda teraz - dodaje Grzegorz Kurka.

Przeźrocza mają być w przyszłości zaprezentowane na wystawie.

