Eurojackpot przyniósł szczęście Polakom. Mamy nowego milionera!

Wyniki losowania Eurojackpot 27 marca 2026 i wysokie wygrane w Polsce

W piątkowym losowaniu padły liczby: 21, 23, 25, 38, 40 oraz 7 i 11.

To właśnie one przyniosły szczęście graczom w całej Europie – w tym Polakom.

Wygrana II stopnia – ponad 2,3 mln zł dla gracza z Polski

Polski gracz zgarnął 2 373 576,90 zł. To jedna z sześciu wygranych II stopnia w Europie – pozostałe padły w Chorwacji, Norwegii i Niemczech.

Od tej kwoty zostanie odliczony 10-procentowy podatek, ale i tak mówimy o ponad 2 milionach złotych na czysto.

Wygrana III stopnia – ponad 350 tys. zł

Kolejny szczęśliwiec z Polski trafił wygraną III stopnia – 354 652,30 zł. Podobne trafienia odnotowano m.in. w Danii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech. Łącznie było ich 15.

Trzy wygrane IV stopnia

Polacy zgarnęli również trzy wygrane IV stopnia – każda po 27 421,60 zł.

Co można zrobić z ponad 2 milionami złotych?

Taka kwota otwiera naprawdę szerokie możliwości. Oto kilka realnych scenariuszy:

Kupno mieszkania w dużym mieście – i to nie jednego. Za 2 mln zł można kupić dwa mieszkania w Warszawie lub trzy w mniejszych miastach.

Dom z ogrodem – w większości regionów Polski to wystarczająca kwota na komfortowy dom pod miastem.

Roczna podróż dookoła świata – z noclegami w dobrych hotelach i pełnym komfortem.

Inwestycje – obligacje, mieszkania na wynajem, fundusze ETF.

Własny biznes – restauracja, studio kreatywne, mała firma usługowa.

Finansowa poduszka na lata – odsetki z dobrze ulokowanych 2 mln zł mogą dawać nawet kilkanaście tysięcy miesięcznie.

To pieniądze, które realnie zmieniają styl życia.

A co można zrobić z 300 tys. zł?

To również bardzo solidna kwota – pozwala na:

zakup nowego samochodu klasy średniej,

remont mieszkania z wymianą kuchni, łazienki i wyposażenia,

wkład własny na kredyt hipoteczny,

roczną przerwę od pracy i spokojne życie na oszczędnościach,

studia za granicą lub edukację dzieci,

inwestycje – np. w obligacje lub pierwsze mieszkanie na wynajem w mniejszym mieście.

300 tysięcy nie zmienia życia tak spektakularnie jak 2 miliony, ale daje ogromny komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Kumulacja rośnie – do zdobycia 300 milionów złotych

Najbliższe losowanie, 31 marca, zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. W puli czeka 300 000 000 zł. To kwota, która potrafi odmienić życie nie tylko jednego człowieka, ale i całej rodziny na pokolenia.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

