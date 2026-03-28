Eurojackpot przyniósł szczęście Polakom. Mamy nowego milionera!

Spis treści
- Wyniki losowania Eurojackpot 27 marca 2026 i wysokie wygrane w Polsce
- Wygrana II stopnia – ponad 2,3 mln zł dla gracza z Polski
- Wygrana III stopnia – ponad 350 tys. zł
- Trzy wygrane IV stopnia
- Co można zrobić z ponad 2 milionami złotych?
- A co można zrobić z 300 tys. zł?
- Kumulacja rośnie – do zdobycia 300 milionów złotych
- Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
- Jak grać w Eurojackpot?
Wyniki losowania Eurojackpot 27 marca 2026 i wysokie wygrane w Polsce
W piątkowym losowaniu padły liczby: 21, 23, 25, 38, 40 oraz 7 i 11.
To właśnie one przyniosły szczęście graczom w całej Europie – w tym Polakom.
Wygrana II stopnia – ponad 2,3 mln zł dla gracza z Polski
Polski gracz zgarnął 2 373 576,90 zł. To jedna z sześciu wygranych II stopnia w Europie – pozostałe padły w Chorwacji, Norwegii i Niemczech.
Od tej kwoty zostanie odliczony 10-procentowy podatek, ale i tak mówimy o ponad 2 milionach złotych na czysto.
Wygrana III stopnia – ponad 350 tys. zł
Kolejny szczęśliwiec z Polski trafił wygraną III stopnia – 354 652,30 zł. Podobne trafienia odnotowano m.in. w Danii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech. Łącznie było ich 15.
Trzy wygrane IV stopnia
Polacy zgarnęli również trzy wygrane IV stopnia – każda po 27 421,60 zł.
Co można zrobić z ponad 2 milionami złotych?
Taka kwota otwiera naprawdę szerokie możliwości. Oto kilka realnych scenariuszy:
- Kupno mieszkania w dużym mieście – i to nie jednego. Za 2 mln zł można kupić dwa mieszkania w Warszawie lub trzy w mniejszych miastach.
- Dom z ogrodem – w większości regionów Polski to wystarczająca kwota na komfortowy dom pod miastem.
- Roczna podróż dookoła świata – z noclegami w dobrych hotelach i pełnym komfortem.
- Inwestycje – obligacje, mieszkania na wynajem, fundusze ETF.
- Własny biznes – restauracja, studio kreatywne, mała firma usługowa.
- Finansowa poduszka na lata – odsetki z dobrze ulokowanych 2 mln zł mogą dawać nawet kilkanaście tysięcy miesięcznie.
To pieniądze, które realnie zmieniają styl życia.
A co można zrobić z 300 tys. zł?
To również bardzo solidna kwota – pozwala na:
- zakup nowego samochodu klasy średniej,
- remont mieszkania z wymianą kuchni, łazienki i wyposażenia,
- wkład własny na kredyt hipoteczny,
- roczną przerwę od pracy i spokojne życie na oszczędnościach,
- studia za granicą lub edukację dzieci,
- inwestycje – np. w obligacje lub pierwsze mieszkanie na wynajem w mniejszym mieście.
300 tysięcy nie zmienia życia tak spektakularnie jak 2 miliony, ale daje ogromny komfort i poczucie bezpieczeństwa.
Kumulacja rośnie – do zdobycia 300 milionów złotych
Najbliższe losowanie, 31 marca, zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. W puli czeka 300 000 000 zł. To kwota, która potrafi odmienić życie nie tylko jednego człowieka, ale i całej rodziny na pokolenia.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.