Ekologiczna inwestycja na popularnym kąpielisku. Mieszkańcy zwrócili uwagę na jedną rzecz. "Po prostu termin idealny"

Ekologiczna inwestycja na Arkonce

Szczeciński magistrat realizuje inwestycję mającą na celu energetyczne wsparcie kompleksu rekreacyjnego Arkonka z wykorzystaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych. W ramach tego projektu na terenie parkingu zostaną wzniesione dwie wiaty z zamontowanymi panelami, z których każda osiągnie moc 49,92 kWp, co w sumie przełoży się na niespełna 100 kWp mocy zainstalowanej.

W planach jest montaż 192 paneli, które będą zorientowane na wschód i zachód. Oczekuje się, że rocznie instalacja wyprodukuje około 80 tys. kWh energii elektrycznej, co w pełni zaspokoi potrzeby kompleksu i zmniejszy emisję dwutlenku węgla o ponad 42 tony w skali roku.

– Budowa instalacji jest ostatnim etapem przedsięwzięcia obejmującego m.in. opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej, wykonanie badań gruntu oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień – informuje Paulina Łątka z urzędu miasta.

Termin budowy instalacji przy Arkonce wzbudza emocje. "Ktoś pomylił pory roku"

Problem polega na tym, że inwestycja rozpoczęła się w momencie największego zainteresowania kąpieliskiem. Znalezienie wolnego miejsca na parkingu przy Arkonce w sezonie letnim od dawna graniczy z cudem, a obecnie sytuację pogorszy dodatkowe, czasowe wyłączenie części stanowisk, co potrwa co najmniej do początku sierpnia.

W sieci błyskawicznie zaroiło się od komentarzy zdezorientowanych Szczecinian, którzy wytykają urzędnikom brak pomyślunku przy wyborze daty rozpoczęcia budowy.

"To są jaja. Jak kompleks był nieczynny nic nie robiono. Teraz jak otwarto Arkonkę zaczyna się montaż fotowoltaniki?"

"Ktoś pomylił pory roku"

"Brawo. Rewelacja, po prostu termin idealny"

- czytamy m.in. w komentarzach

Z tych wpisów łatwo wywnioskować, że to nie sama idea instalacji ekologicznych paneli fotowoltaicznych budzi sprzeciw, a jedynie fatalnie dobrany czas na ich montaż.

Z kolei przedstawiciele miasta apelują o wyrozumiałość w związku z zaistniałymi kłopotami komunikacyjnymi i proponują skorzystanie z innych opcji dojazdu lub parkowania.

– Rozpoczęcie budowy oznacza zmiany na parkingu i czasowe wyłączenie z użytkowania części miejsc postojowych. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności. Zachęcamy również do korzystania z drugiego (bezpłatnego) parkingu, komunikacji miejskiej oraz rowerów – przekazuje Paulina Łątka.

Niestety, wspomniany drugi parking przy stadionie Arkonii, w wakacje również pęka w szwach i znalezienie tam wolnego miejsca bywa niezwykle trudne.

Ile kosztuje inwestycja na Arkonce?

Wykonaniem całego zadania zajmuje się firma Zielony Prąd. Budżet przeznaczony na realizację tej proekologicznej inwestycji wynosi 530 tysięcy złotych, a oddanie całości do użytku przewidywane jest na początek sierpnia bieżącego roku.

Niezaprzeczalnie po zakończeniu robót Arkonka będzie mogła pochwalić się przyjaznym środowisku źródłem energii, jednak zanim to nastąpi, zmotoryzowani goście muszą przygotować się na trudności z parkowaniem.

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