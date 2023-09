Edukatorium gotowe, aquapark wciąż na rozruchu. Zobacz jak wygląda w środku!

Edukatorium gotowe

Skąd się wzięła woda na Ziemi, jaki miała wpływ na rozwój cywilizacji człowieka, jak zatopić łódź podwodną albo jak powstają chmury - takich i wielu innych ciekawych i inspirujących do pogłębiania wiedzy rzeczy, dowiedzieć się będzie można w Centrum Edukacyjnym Fabryki Wody. Zakończył się jeden z etapów inwestycji. Edukatorium Fabryki Wody jest gotowe. - Protokół odbioru końcowego to ważny dokument dla wykonawcy jak i inwestora - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody. - Oznacza on, że wielotygodniowy trud związany z realizacją danego projektu dobiegł końca. Tak jest w przypadku wystawy, która powstała jako istotny element składowy Fabryki Wody.

Centrum Edukacyjne Fabryki Wody jest już gotowe, jednak to wciąż nie koniec prac związanych z budową aquaparku. - Choć dokumenty są podpisane i formalnie edukatorium jest gotowe, to przed nami jednak jeszcze dużo pracy - dodaje Piotr Zieliński. - Centrum Edukacyjne składa się z wielu elementów. W sześciu blokach tematycznych: Kosmos, Klimat, Ocean, Człowiek, Cywilizacja Wody, Hydroinżynieria; znajdują manualne i multimedialne wystawy. Do momentu otwarcia przejdą teraz intensywny etap testowania. Sprawdzimy ich wytrzymałość i podatność na uszkodzenia, tak aby mieć pewność, że w dobrym stanie będą działać przez długi czas. Temu służyć będą próby z udziałem grup testowych, które będą prowadzone przez najbliższe tygodnie. To jednak nie wszystko. Czas, który pozostał do otwarcia całego kompleksu pozwoli nam przygotować kilka dodatkowych atrakcji, które zobaczyć będzie można w centrum.

Co znajdzie się w Centrum Edukacyjnym Fabryki Wody?

W Centrum Edukacyjnym Fabryki Wody każdy odbędzie niesamowitą podróż poprzez kosmos, historię ludzkości oraz do głębin mórz i oceanów. Motywem przewodnim centrum jest woda. To właśnie w tym miejscu, zwiedzający niezależnie od wieku, będą się uczyć o tym niewątpliwie najcenniejszym związku chemicznym i to od samych początków kształtowania się życia na Ziemi aż po rozwój naszej cywilizacji. Centrum Edukacyjne to sześć bloków tematycznych, zlokalizowanych na trzech kondygnacjach budynku B – Kosmos, Klimat, Ocean, Człowiek, Cywilizacja wody, Hydroinżynieria. Zagadnienia dotyczące wody, będą tutaj przedstawiane w ujęciu ujęciu fizyki, matematyki, geografii, biologii, chemii, humanizmu i historii. - Centralną częścią Centrum Edukacyjnego będzie atrium, czyli przestrzeń wypoczynkowa, którą będzie można przekształcić w miejsce organizacji pokazów naukowych lub eventów - tłumaczy Piotr Zieliński. - Jego cechą charakterystyczną jest znajdujący się w nim podwieszony model cząsteczki wody. Są to trzy ogromne stalowe kule, pokryte napinaną membraną, które towarzyszą zwiedzającym podczas przemieszczenia się spiralną klatką schodową edukatorium tzw. „wirem wiedzy”. W największej z kul ulokowana została sala audytoryjna na 49 osób. Odkrywanie fascynującego świata nauki o wodzie uzupełnią dodatkowe atrakcje. W połowie ścieżki zwiedzenia (w bloku „Człowiek”) zwiedzający trafią do sali wypoczynkowej tzw. „Pijalni Wody”, gdzie będzie się można wyciszyć, odpocząć i zregenerować siły przed dalszym zwiedzaniem. Dostępne będą laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt i umożliwiające prowadzenie urozmaiconych zajęć dla uczniów zarówno w trakcie godzin lekcyjnych, jak i poza nimi. W strefie wystaw czasowych prezentowane będą dodatkowe treści, które nie znalazły się na głównej wystawie. Z kolei w strefie „ogródków wodnych” tworzących mały park rozrywki o walorach edukacyjnych, stworzyć będzie można fale, wiry, prądy wodne, tęcze i chmury.

Rozruch Fabryki Wody

Rozruch technologiczny Fabryki Wody rozpoczął się w sierpniu 2023 r. To skomplikowany i czasochłonny etap inwestycji. Weryfikacja zrealizowanych prac prowadzona jest w każdej części obiektu. Sprawdzana jest szczelność niecek basenowych, poprawność działania instalacji i urządzeń oraz jakoś wykonanych prac. Jak wygląda ten etap inwestycji, można zobaczyć na poniższym filmie.

Kiedy otwarcie Fabryki Wody?

Procedury związane z rozruchem technologicznym mogą zająć nawet do kilku miesięcy. Termin oddania Fabryki Wody do użytku nie został jeszcze podany, gdyż wszystko zależy od tego, jak wypadną testy wszystkich urządzeń. Wiele wskazuje jednak na to, że pierwsi odwiedzający pojawią się tutaj na początku 2024 roku.

Budowa "Fabryki Wody" przy ul. 1 Maja w Szczecinie rozpoczęła się jesienią 2019 roku. Koszt prac budowlanych to ponad 349 mln złotych. Dodatkowo koszt wykonania wystawy w Edukatorium wyniósł prawie 26 milionów złotych.

Pływasz jak ryba w wodzie? Sprawdź, czy zdałbyś egzamin na ratownika wodnego! [QUIZ] Pytanie 1 z 16 Skacząc do nieznanej wody, wybierasz skok na główkę, ale płytko na lekko ugięte nogi z osłoniętą twarzą na tzw. "deskę' Dalej