Nowy aquapark w Polsce. Wiemy, co będzie w środku! Gigantyczny obiekt

Trwa rozruch Fabryki Wody

Na ten obiekt wielu mieszkańców Szczecina czekało od dawna. Trwająca kilka lat budowa już się zakończyła, jednak zanim pierwsi miłośnicy wodnych szaleństw skorzystają z atrakcji, wszystko musi zostać dokładnie sprawdzone. Rozruch technologiczny Fabryki Wody trwa już ponad miesiąc.

- Dla osób odpowiedzialnych za inwestycję, to okres niezwykle intensywnej pracy - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody. - Każdy fragment wybudowanego obiektu i każde zainstalowane urządzenie muszą zostać sprawdzone, czasem nawet kilka razy. Obchody techniczne odbywają się w zasadzie codziennie i są przeprowadzane w każdej części Fabryki Wody - saunarium, strefach biurowych, edukatorium, w strefach basenowych czy podbaseniu. Od kilku dni trwają testy szczelności poszczególnych niecek basenowych znajdujących się w szczecińskim aquaparku. Jest to 17 niecek basenowych wewnętrznych, 2 jaskinie wodne, 2 wodne place zabaw, 4 wanny spa. Na zewnątrz dostępny będzie basen wypływowy i rekreacyjny, brodzik dziecięcy i wodny plac zabaw.

- Woda przepłynęła już m.in. przez basen sportowy, brodzik z dmuchańcami, basen barowy w saunarium, basen barowy w strefie VIP, a także wewnętrzny i zewnętrzny basen rekreacyjny - dodaje Piotr Zieliński. - Pierwsze testy obiegu wody zaliczyły również zjeżdżalnie.

Skomplikowany system

Aquapark wyposażony jest w skomplikowany system urządzeń odpowiedzialnych m.in. za jakość wody. Te również muszą być dokładnie przetestowane.

- Woda do niecek basenowych dostarczana będzie skomplikowanym system rur - tłumaczy rzecznik Fabryki Wody. - Co ważne przechodzić będzie wieloetapowy proces uzdatniania czy też ultrafiltracji, na który składa się koagulacja, filtracja, podgrzewanie, korekta odczynu pH, dezynfekcja podchlorynem sodu, czy też naświetlanie lampami UV. Łączna ilość wody filtrowanej to około 2912 metrów sześciennych na godzinę, czyli blisko 70 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Oczywiście za każdy z etapów tego procesu odpowiadają specjalistyczne urządzenia, które zadbają o to, że woda basenowa będzie czysta i bezpieczna dla kąpiących się w niej osób. Rozruch przeszedł elektrolizer, czyli urządzenie do wytwarzania w procesie elektrolizy z soli podchlorynu sodu. Sprzęt musi działać sprawnie, albowiem z 2 kg czystej soli można wyprodukować około 1000 g czystego aktywnego chloru. Przy normalnej, średnio intensywnej eksploatacji obiektu zapotrzebowanie na sól wyniesie 100-120 kg dziennie. Roczne zużycie soli może wynieść zatem około 40 ton. Poprawność działania sprawdzana była również w przypadku generatora dwutlenku chloru. To urządzenie, które poprzez chemiczny proces mieszania z sobą 12% chlorku sodu i 7% kwasu wytwarza miksturę, dzięki której zwalczane są drobnoustroje w wodzie sanitarnej. Przydaje się ono w zwalczaniu np. legionelli.

Kiedy otwarcie Fabryki Wody?

Procedury związane z rozruchem technologicznym mogą zająć nawet do kilku miesięcy. Termin oddania Fabryki Wody do użytku nie został jeszcze podany, gdyż wszystko zależy od tego, jak wypadną testy wszystkich urządzeń. Wiele wskazuje jednak na to, że pierwsi odwiedzający pojawią się tutaj na początku 2024 roku.

Budowa "Fabryki Wody" przy ul. 1 Maja w Szczecinie rozpoczęła się jesienią 2019 roku. Koszt prac budowlanych to ponad 349 mln złotych. Dodatkowo koszt wykonania wystawy w Edukatorium wyniósł prawie 26 milionów złotych.

