Inwestycja w trybie awaryjnym

Prace w rejonie Górek Ustowskich prowadzone są w trybie awaryjnym, a cała procedura została wyjątkowo przyspieszona. Przedsięwzięcie obejmuje usunięcie niedrożnego przepustu pod starym nasypem kolejowym i odtworzenie koryta rzeki. Wykonawca oczyścił już teren wokół przepustu, usunął zwalone drzewa wraz z resztkami torowiska i odkopał przepusty.

Udrożnienie przepustu na rzece Bukowej

W dalszej kolejności nastąpi demontaż przyczółka wlotowego i odtworzenie dwóch rurociągów na długości około 10 metrów oraz odbudowa przyczółka wlotowego z koszy gabionowych. Nasypy po obu stronach przepustu zostaną wyprofilowane, a grunt przed osuwaniem się brzegów rzeki zabezpieczą materace gabionowe, czyli wypełnione kamieniem metalowe siatki. Wykonawca sprawdzi też stan techniczny pozostałego odcinka rurociągów.

Koniec problemów z zalewaniem?

Prace budowlane potrwają trzy tygodnie. Zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych, a jego koszt to 131 610 zł. Dzięki temu ogródki działkowe w tej części Szczecina mają być bezpieczne.

Zalewanie ogródków działkowych to problem, z którym działkowcy z tej części miasta borykają się od dawna. Intensywne opady deszczu, które miały miejsce kilka tygodni temu, sprawiły, że w bardzo krótkim czasie działki znalazły się pod wodą, a jej poziom wynosił ponad metr. Jak poinformowały Wody Polskie, przyczyną był niedrożny przepust na rzece Bukowej pod starym nasypem kolejowym. Jego udrożnienie jest więc ważnym krokiem w kierunku poprawy sytuacji i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Quiz: Test na działkowca. Czy nadajesz się na właściciela ogródka działkowego? Pytanie 1 z 15 Skrót ROD oznacza: Radosny Odpoczynek Działkowicza Rolnicza Organizacja Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe Następne pytanie