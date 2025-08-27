25 ton nielegalnych odpadów ze Szwecji zatrzymane w Polsce! Co dalej ze śmieciami?

Służby celno-skarbowe i inspektorzy ochrony środowiska zatrzymali pod Szczecinem ciężarówkę, która przewoziła aż 25 ton nielegalnych odpadów ze Szwecji! Co grozi przewoźnikowi i co dalej ze śmieciami, które trafiły do Polski z pominięciem prawa?

Kontrola wykazała, że transport odpadów był niezgodny z przepisami. Ładunek wydzielał nieprzyjemny zapach, co wzbudziło podejrzenia służb.

- Po dokładnym sprawdzeniu potwierdziło się, że w belach makulatury są nielegalnie wwiezione do Polski odpady – zaznacza rzecznik KAS.

Konsekwencje dla przewoźnika i dalsze kroki

Za brak prawidłowego zgłoszenia transgranicznego przewozu odpadów w systemie SENT przewoźnikowi grozi kara 20 tys. zł. Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP rzecznik prasowy WIOŚ w Szczecinie Michał Ruczyński, trwa procedura administracyjna i prawdopodobnie wydany zostanie nakaz zwrotu ładunku do Szwecji. Odpady miały trafić na teren województwa kujawsko-pomorskiego.

Walka z nielegalnym importem odpadów

Ruczyński przekazał PAP, że w ramach nadzoru nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów w pierwszym półroczu br. inspektorzy WIOŚ skontrolowali 204 pojazdy. Natomiast w całym 2024 r. 474 pojazdy.

- Analizując statystyki z ostatnich lat i przypadki wwożenia na teren naszego kraju odpadów, tendencja jest mocno spadkowa. To efekt kontroli, których prowadzimy bardzo dużo na drogach szybkiego ruchu i w terminalu promowym w Świnoujściu – wyjaśnił Michał Ruczyński.

Polska nie akceptuje nielegalnych śmieci

Jak przypomina Krajowa Administracja Skarbowa, zgodnie z przepisami o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Polska nie zezwala na przywóz zmieszanych odpadów komunalnych. Wyjątek stanowią odpady zebrane selektywnie i przeznaczone do recyklingu. Importerom nielegalnych śmieci grożą nie tylko kary administracyjne, ale również konieczność zapłaty za utylizację lub wywiezienie odpadów z powrotem do nadawcy, pod dozorem celnym.

