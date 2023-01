Ogromna tragedia na drodze

Dwie osoby nie żyją, trzy inne walczą o życie! Potworne zderzenie tira z busem pod Policami [ZDJĘCIA]

Dwie osoby poniosły śmierć w wyniku wypadku, do którego doszło w Przęsocinie pod Policami w piątek, 20 stycznia. Przed godz. 9 doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego i busa, którym podróżowało 5 osób. Już wcześniej informowaliśmy o jednej ofierze śmiertelnej, ale po przewiezieniu do szpitalu zmarł kolejny pasażer busa. Trzy osoby walczą o życie.