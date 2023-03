Dwaj bracia uratowali siostrzyczki z pożaru. Bartek i Piotrek dostali medale od wiceministra

Przypomnijmy, do dramatycznych wydarzeń doszło 25 lutego w Boninie (woj. zachodniopomorskie). Po południu strażacy z Łobza otrzymali informację o pożarze, który wybuchł w kotłowni jednego z domów jednorodzinnych. Na numer alarmowy zadzwonił 12-letni Bartosz.

W obliczu zagrożenia 12-letni Bartek i jego młodszy brat, 10-letni Piotrek zachowali zimną krew i wyprowadzili z płonącego budynku swoje młodsze siostrzyczki - 3-letnią Kasię i 4-letnią Paulinkę. Pozamykali również wszystkie drzwi i okna, by ogień się nie rozprzestrzenił na inne pomieszczenia. Dziewczynki zostały zaprowadzone do samochodu stojącego w pobliżu domu i okryte kocami, by mogły tam bezpiecznie przeczekać niebezpieczne chwile. W tym czasie obaj chłopcy pobiegli na drogę, by wskazać nadjeżdżającym strażakom miejsce pożaru. W tym czasie w domu była również mama chłopców, która próbowała ugasić ogień

- Podczas pożaru bardzo spanikowałam - mówiła "Super Expressowi" Marlena Matysek. - Wyobraziłam sobie sytuacje najgorszą, że nie będziemy mieli gdzie wrócić. Próbowałam własnymi siłami ugasić ogień, który pojawił się w kotłowni, ale emocje wzięły górę.

Gdy na miejsce przybyli strażacy, ugasili pożar. Skończyło się tylko na stratach materialnych. Nikomu nic się nie stało, przede wszystkim dzięki wzorowej postawie Bartka i Piotrka.

Dzielne zachowanie chłopców spotkało się nie tylko z ogromnym uznaniem strażaków i lokalnej społeczności. Ich bohaterską postawę docenił również wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker, który w sobotę, 18 marca odwiedził Bonin i podczas uroczystości w tutejszej jednostce OSP wręczył chłopcom Medale Młodego Bohatera. Odznaczenie jest przyznawane dzieciom, które dzięki własnemu działaniu lub wezwaniu odpowiednich służb bezpośrednio przyczyniły się do ocalenia zdrowia i życia innych osób. Wręczanie Medalu "Młody Bohater" zostało zainaugurowane przez ministra Mariusza Błaszczaka w czerwcu 2016 r. i jest kontynuowane przez kolejnych ministrów. Dotychczas Medal "Młody Bohater" otrzymało ponad 100 dzieci z całej Polski. W trakcie uroczystości odczytano również list gratulacyjny od Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.

