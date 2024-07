Kumulacja rośnie. Ile można wygrać w Eurojackpot 19.07.2024? To duża kasa!

Przerwa techniczna na Floating Arenie

Od wtorku, 16 lipca, mieszkańcy Szczecina nie mogą korzystać z największego basenu sportowego w mieście. Wszystko spowodowane jest przerwą technologiczną, podczas której nie tylko zostanie wymieniona woda, ale także wykonane zostaną prace konserwatorskie i naprawcze czy dezynfekcję. Ten proces, który odbywa się co roku w sezonie wakacyjnym, zajmie ponad miesiąc.

- Poziom wody obniża się centymetr po centymetrze. Do spuszczenia są dwa miliony litrów - tłumaczy Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. - Potrwa to cztery, pięć dni. Nie można szybciej, ponieważ instalacja by nie wytrzymała. Chodzi o ciśnienie.

Woda z basenu nie do podlewania

Każdego roku, gdy zaczyna się spuszczanie wody z basenu, pojawiają się głosy, że można byłoby wykorzystać ją do różnych celów gospodarczych, m.in. podlewania wysuszonych wskutek upałów trawników czy mycia chodników w mieście. Jak tłumaczy przedstawiciel magistratu, jest to niemożliwe ze względu na stężenie chloru i innych środków chemicznych, które podczas spuszczania wody jest większe niż zazwyczaj.

- Celowo woda jest mocniej chlorowana, aby przeczyścić rury i instalacje - tłumaczy Dariusz Sadowski.

Wody z basenu nie można więc wykorzystać do podlewania miejskiej zieleni, czy innych celów gospodarczych. Trafi ona do kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Przerwa technologiczna we Floating Arenie potrwa kilka tygodni. Niecka basenu zostanie osuszona, a następnie na pływalni zostaną wykonane niezbędne naprawy.

- Wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych, uzupełnienie fug, malowanie, wymiana oświetlenia awaryjnego – wylicza Dariusz Sadowski.

Po zakończeniu tych prac basen będzie czyszczony i dezynfekowany, a później przez 4-5 dni napełniany wodą. Żeby ponownie uruchomić pływalnię, zostaną przeprowadzone badania wody. Po uzyskaniu zgody od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej obiekt zostanie otwarty. Planowane jest to w sobotę 24 sierpnia.

Floating Arena to obiekt na terenie Szczecińskiego Domu Sportu, z basenem o wymiarach olimpijskich. Pływalnia została oddana do użytku w listopadzie 2010 roku. Służy jako miejsce rekreacji mieszkańców, trenują na nim zawodnicy oraz kluby i szkoły pływackie. Odbywają się tutaj również zawody. Na trybunach Floating Areny może zasiąść prawie 1800 widzów.

