Dużo wolnych miejsc w akademikach. Ile studenci muszą zapłacić za lokum?

Największą liczbą miejsc w domach studenckich w Szczecinie dysponuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Jest ich 2907. Niemal połowa z ponad 6 tys. studentów ZUT studiujących stacjonarne może więc liczyć na zakwaterowanie w akademiku. Miejsc jest więcej niż chętnych, więc uczelnia „dzieli się” swoim zasobem z innymi uczelniami, m.in. z Akademią Sztuki, na której studiuje prawie 900 studentów, a uczelnia nie posiada własnego domu studenckiego.

Uniwersytet Szczeciński, na którym studiuje ponad 8 tys. osób na studiach stacjonarnych, dysponuje czterema akademikami, w których jest 1421 łóżek. Politechnika Morska (2,3 tys. studentów) oferuje 858 miejsc w domach studenckich. Pomorski Uniwersytet Medyczny (4,6 tys. studentów stacjonarnych) na swoim osiedlu studenckim ma 514 miejsc, natomiast Politechnika Koszalińska (1,4 tys. studentów) może pochwalić się bazą z około tysiącem łóżek.

Łatwa dostępność miejsc w akademikach to przede wszystkim efekt zmian demograficznych i zmniejszającej się liczby studentów. Żadna z zachodniopomorskich uczelni publicznych nie buduje nowych domów studenckich. Na bieżąco prowadzone są remonty i modernizacje, np. wymiana wind, przebudowa łazienek i kuchni.

- Nasze zaplecze noclegowe pozwala przydzielić miejsce dla każdej osoby zainteresowanej, która złoży wniosek o zamieszkanie na terenie Osiedla Studenckiego ZUT – zarówno studentów ZUT, jak i studentów innych uczelni oraz osoby trzecie - informuje w rozmowie z Polską Agencją Prasową Emilia Kujawa, rzeczniczka prasowa ZUT.

W roku akademickim 2023/24 w domach studenckich ZUT przebywało maksymalnie 2,7 tys. osób. Około 60 proc. stanowili studenci tej uczelni. Dla wszystkich studentów pierwszego roku miejsca są zagwarantowane. ZUT szacuje, że w roku 2024/25 zainteresowanych miejscami w akademiku będzie 420 pierwszoroczniaków.

Uniwersytet Szczeciński, posiadający cztery domy studenckie: „Bakałarz”, „Belferek”, „Kordecki” i „Portowiec”, 150 miejsc rezerwuje dla uczestników programu Erasmus, 150 dla pozostałych obcokrajowców i 250 miejsc dla studentów pierwszego roku.

Politechnika Morska zapewnia zakwaterowanie ponad jednej trzeciej wszystkich studentów.

- Wszystkim, którzy w wyznaczonym terminie złożyli wnioski o przyznanie miejsca w akademiku w Akcji Akademik 2024/2025, przyznano takie miejsce - tłumaczy Weronika Gocłowska, rzecznika PM, dodając, że do administracji uczelni w lipcu zgłaszają się jeszcze osoby poszukujące lokum.

Politechnika Koszalińska dysponuje nadwyżką w akademikach. Jak wyjaśnia Piotr Pawłowski z biura komunikacji społecznej PK, dostępnych jest 1000 miejsc, a w roku akademickim 2023/24 „zainteresowanie zamieszkaniem w akademiku było na poziomie 700 osób”.

Ile kosztuje miejsce w akademiku?

Zakwaterowanie w domach studenckich w woj. zachodniopomorskim kosztuje od ok. 450 do 950 zł miesięcznie. W obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego miejsce w pokoju trzyosobowym – w kończącym się roku akademickim - wyceniono na 460 zł. Za łóżko w „dwójce” trzeba zapłacić od 570 do 650 zł. Za pokój jednoosobowy od 670 do 720 zł.

Najtańsze miejsca w akademikach ZUT kosztują 483 zł miesięcznie. Samodzielne mieszkanie w pokoju trzyosobowym to wydatek 885 zł.

Studenci Politechniki Morskiej za „jedynkę” płacą od 650 do 710 zł. Za łóżko w pokoju dwuosobowym od 520 do 665 zł. Za „trójkę” 490 zł. Studenci medycyny za miejsca w pokoju dwuosobowym płacą do 520 do 610 zł, a za jedynkę od 690 zł (w małym boksie dwupokojowym) do 950 zł, za podwyższony standard i aneks kuchenny.

Politechnika Koszalińska oferuje miejsca w pokojach trzyosobowych za 430 zł. Za „dwójkę” płaci się 480 zł, za samodzielne lokum 640 zł.

Przed rokiem akademickim 2024/25 spodziewane są podwyżki opłat, związane m.in. z rosnącymi cenami energii, wody, kosztami remontów itd. Najtańsze lokum będzie kosztowało ok. 500-550 zł miesięcznie.

- Na przyszły rok akademicki opłaty wzrosną o 20 procent - informuje Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa US.

Na Politechnice Morskiej opłaty mają wzrosnąć od 2 do 10 proc. Na Politechnice Koszalińskiej o 5 proc. Kierownik Osiedla Studenckiego PUM Iwona Walczak poinformowała, że „zarządzenie dotyczące opłat jest w fazie uzgodnień”, a wnioski o akademik będą przyjmowane do 27 sierpnia.

Przed nowym rokiem akademickim ZUT zapowiada wykonanie modernizacji wind w DS nr 5, za prawie 2 mln zł oraz przebudową jednego piętka w DS nr 4, na co przeznaczono ok. 2,5 mln zł. US przypomina, że największy uniwersytecki DS „Kordecki” został w całości wyremontowany, a na rok 2024/25 zaplanowane są remonty (łazienki, instalacja cieplna i elektryczna, montaż wi-fi) w trzech akademikach.

