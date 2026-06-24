Drugi dzień procesu Dariusza Mateckiego. "To się dziś nie skończy". Prokuratura: "Na razie same ogólniki"

Wielotomowa sprawa i poważne zarzuty

Proces dotyczy nieprawidłowości przy organizacji trzech konkursów Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury konkursy od początku miały być ustawione tak, by wielomilionowe dotacje trafiły do dwóch organizacji: Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Śledczy twierdzą, że środki wydano „na inne cele, niż wskazywała dotacja”.

Akta sprawy to kilkadziesiąt tomów, a sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Oprócz Mateckiego na ławie oskarżonych zasiada siedem innych osób. Pięciu z nich – Grzegorz W., Dorota W., Patrycja S., Nina W. i Mikołaj W. – odpowiada za udział lub pomoc w „praniu pieniędzy” pochodzących z przestępstw na szkodę Funduszu Sprawiedliwości. Grozi im do 10 lat więzienia.

Matecki ma również zarzuty dotyczące fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Polityk utrzymuje, że pracował tam realnie.

Matecki: „Powiedziałem dopiero jedną trzecią”

Druga rozprawa rozpoczęła się o poranku. Oskarżony kontynuuje spontaniczne wyjaśnienia, skupiając się aktualnie na wątku swojego zatrudnienia w Lasach Państwowych.

- Sądzę, że dzisiaj może się to nie skończyć. Chociaż mam nadzieję, że się skończy i że na następnym posiedzeniu będziemy mogli już zacząć rozmawiać o kłamstwach prokuratury na temat Funduszu Sprawiedliwości - mówił Dariusz Matecki przed wejściem na salę rozpraw. - Sądzę, że jedną trzecią dopiero powiedziałem.

Polityk nie przyznaje się do żadnego z zarzucanych mu czynów.

Prokuratura: „To dopiero początek. Na razie ogólniki”

Obszernie na temat przebiegu procesu wypowiedział się prok. Dariusz Ślepokura.

- Po pierwsze, przed drugą rozprawą na razie jest etap składania spontanicznych wyjaśnień przez oskarżonego Dariusza M. Po tym etapie nastąpi etap odpowiadania przez niego na pytania stron i wtedy dopiero będziemy mogli uszczegółowić te wszystkie kwestie, o których mówił oskarżony.

Prokurator podkreślił, że akt oskarżenia został już formalnie oceniony przez sąd i skierowany na rozprawę, co – jego zdaniem – potwierdza kompletność materiału dowodowego.

- Oskarżony może mówić, co tylko uważa za stosowne. Nikt nie może mu przerywać, bo ma takie prawo - tłumaczył prokurator. - Natomiast dopiero jeżeli oskarżony zdecyduje się odpowiadać na pytania stron, wtedy będzie można zweryfikować te jego wypowiedzi, które na razie są pewnymi ogólnikami i mało znaczącymi wypowiedziami, nie wchodzącymi w szczegóły zatrudnienia w Lasach Państwowych.

Prok. Ślepokura dodał, że w dokumentacji Lasów Państwowych nie znaleziono żadnego dokumentu wytworzonego przez Mateckiego.

- W systemie informatycznym Lasów Państwowych taki dokument nie został ujawniony. To są wydruki z jego kont społecznościowych dotyczące udziału w różnych eventach organizowanych przez Lasy Państwowe, na ogół w jego okręgu wyborczym.

Co dalej?

Po zakończeniu spontanicznych wyjaśnień Mateckiego strony będą mogły zadawać mu pytania. To wtedy – jak podkreśla prokuratura – ma nastąpić kluczowy etap weryfikacji jego słów.

Proces jest na bardzo wczesnym etapie, a przed sądem wciąż do przesłuchania pozostaje siedmioro pozostałych oskarżonych oraz liczni świadkowie. Wszystko wskazuje na to, że sprawa potrwa wiele miesięcy.

13

Sonda Jak oceniasz działalność Dariusza Mateckiego? Dobrze Średnio Źle Nie wiem