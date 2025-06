Druga ofiara karambolu pod Szczecinkiem. Nie żyje kilkuletnie dziecko

Do dwóch wzrosła liczba ofiar niedzielnego karambolu na drodze wojewódzkiej nr 171 między Czaplinkiem a Barwicami (woj. zachodniopomorskie). 22 czerwca na drodze wojewódzkiej nr 171 zderzyło się pięć pojazdów. Na miejscu zmarła 41-letnia kobieta. We wtorek ze szpitala w Szczecinie dotarła tragiczna wiadomość o śmierci kolejnej osoby. To pięcioletnie dziecko.