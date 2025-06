Śmiertelny wypadek pod Barwicami. Karambol z udziałem pięciu pojazdów

Nieznany jest na razie wiek kobiety, która zginęła na drodze wojewódzkiej nr 171 pod Barwicami w niedzielę, 22 czerwca, ok. godz. 18.30. Według wstępnych informacji policji do wypadku doszło, gdy zderzyły się tam samochód osobowy i bus, a jeden z kierowców prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Po chwili uderzyły w nie kolejne dwie osobówki i drugi bus. Poszkodowanych zostało 13 z 18 uczestników wypadku, z czego 4 trafiły do szpitala. W tym gronie jest 5-letni chłopiec.

- Dziecko było reanimowane na miejscu zdarzenia, po czym zabrał je śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedziała "Super Expressowi" asp. szt. Anna Matys, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Droga wojewódzka nr 171 w kierunku Czaplinka jest zablokowana.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Zostawił ofiarę wypadku i uciekł do lasu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.