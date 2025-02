Autor:

Poświęcona Królewnie Śnieżce wystawa "Garden of Lights" na szczecińskiej Arkonce przyciąga całe rodziny. Bajkowe iluminacje wywołują zachwyt nie tylko u najmłodszych, ale również tych nieco starszych, którzy mogą przypomnieć sobie czasy dzieciństwa. W walentynkowy weekend 14-16 lutego na odwiedzających czekała wyjątkowa atrakcja w postaci widowiskowych pokazów dronów.

Podczas trwających około 10 minut pokazów a niebie pojawiło się 12 świetlnych figur, nawiązujących do święta zakochanych. Drony ułożyły się m.in w kształt serca, pierścionka z brylantem, Amorka z łukiem czy napisu "I love Szczecin". Do ich stworzenia wykorzystano 288 nowoczesnych dronów świetlnych.

Pokazy dronów podczas wystawy "Garden of Lights" były pierwszymi, które odbyły się w Szczecinie. Zapowiadane od kilku tygodni wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy przyjechali na Arkonkę z różnych części miasta, by zobaczyć nie tylko widowiskowe pokazy, ale też zwiedzić wystawę "Garden of Lights". Parkingi przy kompleksie rekreacyjnym w Lesie Arkońskim były wypełnione po brzegi, a przed kasami ustawiały się długie kolejki.

Pokazy zostały zaplanowane na piątek, 14 lutego o godz. 18:00 i 19:30, a także w sobotę i niedzielę, 15-16 lutego o godz. 18:00, 19:00 i 20:00.

Dotychczas tematyczne pokazy dronów towarzyszące wystawie "Garden of Lights" odbyły się w Warszawie, Krakowie i Mikołowie.

