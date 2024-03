Szczecin. Wypadek na placu Rodła. 58-latka w śpiączce

58-letnia kobieta, poszkodowana w wypadku na placu Rodła w Szczecinie, znajduje się w śpiączce farmakologicznej - informują bliscy kobiety. Pani Marzena jest jedną z 19 osób, które zostały ranne w wyniku zdarzenia, ale jej stan jest wyjątkowo poważny. Do szpitala trafiła w stanie krytycznym, a nadal utrzymuje się u niej obrzęk mózgu. Bliscy nazywają ją " bijącym sercem ich rodziny" i modlą się o jej powrót do zdrowia, licząc, że w najbliższym czasie 58-latka się wybudzi.

(...) Lekarze określają stan naszej Mamy jako bardzo ciężki. Już wiemy, że po wybudzeniu nie będzie łatwo… Najważniejsze jednak, aby do nas wróciła (...) - piszą bliscy poszkodowanej.

Zbiórka na leczenie pani Marzeny

Nawet gdy kobieta odzyska przytomność, to będzie dopiero początek walki o jej powrót do zdrowia. Jak dodają jej bliscy, szacowany, miesięczny koszt leczenia pani Marzeny to 28-35 tys. zł, a rehabilitacja 58-latki, niestety nierefundowana przez NFZ, może potrwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Doliczając do tego pieniądze potrzebne na wizyty lekarskie, leki, terapie itd., tylko do końca roku potrzebne będzie ok. 500 tys. zł. To przekracza możliwości finansowe rodziny poszkodowanej.

Bardzo trudno jest prosić o pomoc…, ale jesteśmy w sytuacji bez wyjścia - sami nie udźwigniemy tak ogromnych kosztów leczenia…Będziemy wdzięczni za zrozumienie i najmniejsze nawet wsparcie, które pozwoli powrócić naszej ukochanej Mamie, Babci, Córce i Żonie do domu. Z wyrazami szacunku i wdzięczności dla wszystkich Darczyńców… - piszą bliscy 58-latki.

Link do zbiórki na poszkodowaną w wyniku wypadku na placu Rodła kobietę znajduje się TUTAJ.

Tymczasem śledczy ze Szczecina nadal prowadzą postępowanie w tej sprawie. Zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób, spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, ucieczki z miejsca wypadku i spowodowania obrażeń kwalifikowanych z art. 156 oraz art. 157 kk. usłyszał 33-letni mężczyzna.