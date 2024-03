Autor: Shutterstock; wikimedia.org / fot. Krzysztof Ziarnek / This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Mieszkańcy okolic Starego Kostrzynka w Zachodniopomorskiem skarżą się na działania miejscowych myśliwych. Wedle ich relacji w wyniku polowań w rejonie rozlewiska dolnej Odry ginie lub zostaje zranione setki gęsi, a kilka tysiące znajdujących się pod ochroną ptaków ciągle jest płoszonych,